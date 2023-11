Messina. Obiettivo acqua h24, ecco i lavori previsti sull'acquedotto Fiumefreddo - Tempostretto

Il 17 novembre il primo distacco programmato: la città rimarrà senz'acqua per 24 ore

MESSINA. Un programma di investimenti che sfiora i 70 milioni di euro e l’obiettivo dichiarato di raggiungere l’erogazione idrica h24 a Messina entro il 2026. Scatterà il prossimo 17 novembre il primo degli interventi previsti dall’Amam, con risorse del Masterplan, per migliorare l’erogazione di acqua città. In quella data sarà effettuata la prima di sei interruzioni programmate dell’erogazione idrica che consentiranno di intervenire lungo i 60 km dell’acquedotto Fiumefreddo, principale risorsa di approvvigionamento per Messina.

La condotta in acciaio attraversa tutto il versante jonico, da Piedimonte fino a Messina, dove convoglia le acque al serbatoio Montesanto (oggetto di altri lavori). Gli interventi di mitigazione delle vulnerabilità dell’infrastruttura prevedono una spesa di 3milioni e 110mila euro. I lavori sono stati suddivisi in funzione della tipologia di vulnerabilità da mitigare: da una parte quella strutturale legata alle caratteristiche proprie dell’acquedotto; dall’altra, la vulnerabilità gestionale dell’infrastruttura.

In rosso la vasta area che sarà interessata dal disservizio il 17 novembre 2023

I sei interventi programmati lungo l’acquedotto Fiumefreddo consentiranno la realizzazione di un nuovo impianto di protezione catodica, con la sostituzione di apparecchiature di sfiato e saracinesche a presidio degli scarichi, ormai non più efficienti. Sarà ripristinata strutturalmente la galleria idraulica di Forza d’Agrò, con interventi di protezione passiva della tubazione all’interno della stessa galleria.

Una volta al mese, per sei mesi fino ad aprile 2024, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica, dato che in molti casi si interverrà con il taglio della tubazione per l’inserimento in linea delle nuove apparecchiature, oppure si dovranno rimuovere le saracinesche in corrispondenza degli sfiati e degli scarichi da sostituire.

La prima interruzione, quella del 17 novembre, prevede in particolare l’installazione di apparecchiature in nove punti dell’acquedotto Fiumefreddo compresi tra Piedimonte e Sant’Alessio.

La galleria idraulica di Forza d’Agrò sarà ripristinata strutturalmente

