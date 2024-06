Policlinico di Messina, acqua gratis per i lavoratori

60 dispenser saranno collocati a disposizione di tutti i lavoratori. Accolta la richiesta del sindacato Nursind

Acqua da bere gratis per i lavoratori del Policlinico di Messina. È il risultato ottenuto dal sindacato Nursind che nei mesi scorsi aveva chiesto all’azienda un intervento a tutela degli operatori sanitari e nel rispetto della normativa.

Dispenser al Policlinico

Con delibera del commissario straordinario è arrivata adesso la decisione di installare 60 dispenser e relativi boccioni d’acqua potabile per la durata di tre anni. Una scelta, si legge nella delibera, presa a seguito della nota del Nursind che nel marzo scorso chiedeva “la messa a disposizione di acqua potabile per il personale dipendente” in osservanza del testo unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro.

”Sono state accolte le nostre richieste – affermano Ivan Alonge, segretario provinciale Nursind e Massimo Latella, segretario aziendale –, con questa decisione il Policlinico si mette al passo coi tempi e con le grandi aziende visto che oggi poche realtà nella sanità hanno a disposizione i dispenser dell’acqua per i dipendenti. Ringraziamo la Direzione e adesso andiamo avanti con le altre battaglie in corso a tutela dei lavoratori. Chiediamo infatti che l’azienda acceleri sull’avvio della mobilità interna del personale, perché nulla ancora si è mosso nonostante tutte le assegnazioni di personale infermieristico che sono avvenute”.