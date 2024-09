Messina. Oggi l’ultimo saluto a Christian Argurio

Alla chiesa di Santa Maria di Gesù, a Provinciale

L’ultimo saluto al direttore sportivo Christian Argurio è in programma oggi, alle 15.30, nella chiesa di Santa Maria di Gesù, a Provinciale.

Sabato, invece, la camera ardente si è tenuta allo stadio “Silvio Piola” di Novara, squadra di cui era direttore sportivo.

Il dirigente messinese aveva 52 anni ed è stato stroncato da un malore. Nel suo passato, tante esperienze professionali, tra l’Italia e l’estero, e in più occasioni ha lavorato per il Messina.

L’Acr Messina ha chiesto ed ottenuto l’autorizzazione ad osservare un minuto di raccoglimento e l’apposizione del lutto al braccio in memoria dell’ex ds in occasione della prossima partita in trasferta a Latina.