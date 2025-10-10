 Messina, ok al progetto esecutivo per 19 case popolari all’Annunziata

venerdì 10 Ottobre 2025 - 08:30

Approvato lo stralcio 1: previste solo due palazzine e la riqualificazione dell'area ex baraccata

Via definitivo alla fase esecutiva per l’intervento Pnrr del PINQuA (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare) all’Annunziata.

Approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo dello Stralcio I e formalizzato l’Ordine di Attivazione (ODA) e il Contratto Specifico per l’affidamento dei lavori.

L’intervento complessivo ha un quadro economico totale rimodulato di 17 milioni 131mila euro, compreso il Fondo Opere Indifferibili (FOI) per coprire la maggiorazione dei prezzi.

Focus sullo stralcio iniziale

Il progetto iniziale è stato suddiviso in due stralci funzionali. Lo Stralcio I, ora approvato e validato, ha un valore di 5 milioni e mezzo (più forniture) e rappresenta la parte a valle dell’intervento.

Questo primo stralcio si concentrerà sulla realizzazione immediata di 2 delle 6 palazzine previste (Edifici 1 e 5) e di una porzione delle opere di urbanizzazione.

Iter completato per l’affidamento

La procedura di gara per l’affidamento dei lavori è stata gestita da Invitalia, la Centrale di Committenza. L’appalto è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese guidato dalla LE.IL Costruzioni Srl.

La firma del Contratto con l’impresa aggiudicataria, per l’esecuzione del Lotto 1 (opere e forniture del primo stralcio), è avvenuta lo scorso 12 agosto. Ora si conclude l’iter amministrativo e contabile per dare piena operatività all’inizio dei lavori.

