Piazza Cairoli diventa il villaggio dell’orientamento. “I giovani potranno incontrare 40 aziende” VIDEO

Più di 700 studenti in piazza nel primo giorno di Opportunity Day

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Piazza Cairoli diventa un grande villaggio dell’orientamento. L’Opportunità Day sarà l’occasione per studenti, laureati o inoccupati di incontrare 40 aziende del territorio e non. Nel primo dei tre giorni in piazza erano presenti oltre 700 studenti di Messina e provincia, quasi tutti delle classi quinte. Alcuni di loro hanno presentato dei curriculum, altri hanno chiesto come scriverlo, altri ancora hanno ricevuto informazioni sugli enti di formazione presenti in città. Un’occasione per fare domande che spesso i giovani non sanno a chi rivolgere o per chiarirsi le idee sulla strada da intraprendere nel proprio futuro.

“Un’opportunità per giovani, studenti e inoccupati”

“Un’opportunità per i nostri giovani per approcciarsi al mondo del lavoro e incontrare l’offerta formativa presente in città. Abbiamo scelto una piazza, un luogo fisico, così come piazza Unione Europea lo scorso anno”, spiega l’assessora alle Politiche giovanili, Liana Cannata.

Abbiamo ascoltato alcune delle aziende presenti negli stand posizionati sul lato mare di piazza Cairoli. Ecco cosa chiedono i giovani che stanno per diplomarsi o si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro.

Mercoledì sul palco le “Storie di Tempostretto”

L’evento si concluderà mercoledì 14 gennaio. Nel corso della mattinata sul palco dell’Opportunità Day si terrà un talk dal titolo “Partenze, ritorni e storie ‘al contrario’ con Tempostretto”. Interverranno tre giovani protagoniste di quelle storie che il quotidiano online vuole continuare a raccontare a testimonianza di una realtà fatta anche da chi sceglie Messina e la Sicilia come propria terra.

Un’iniziativa che segue quanto già fatto il 20 dicembre scorso, nell’ambito dell’incontro nato dall’idea dell’editore Pippo Trimarchi alla Camera di commercio. E con al centro le testimonianze e i racconti di quei tanti giovani, donne e uomini, che ogni giorno lavorano e “combattono” per una città diversa.