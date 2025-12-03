Messina. Ok a progetto per nuova illuminazione in viale San Martino tra viale Europa e villa Dante

Altri interventi anche a Fondo Pugliatti, Fondo Martinez e Bisconte

La Giunta Basile ha approvato due Documenti di Indirizzo alla Progettazione relativi a interventi di efficientamento energetico e ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione in diverse aree della città.

Il primo intervento riguarda la cabina numero 1001 a servizio del viale San Martino, nel tratto compreso tra viale Europa e via Lucania, cioè fino a villa Dante. La delibera dà avvio alla progettazione dei lavori di efficientamento energetico, ammodernamento ed integrazione dell’impianto di pubblica illuminazione della cabina 1001. Il progetto, del valore complessivo di 158mila euro, prevede: la sostituzione e l’integrazione dei corpi illuminanti sospesi in mezzeria mediante 23 nuovi elementi; l’installazione di pali ottagonali ad elevata resistenza per garantire maggiore stabilità del sistema; il rinnovamento dei lampioni da arredo urbano lungo i marciapiedi; il miglioramento della sicurezza viaria e pedonale; interventi orientati all’efficientamento energetico e alla riduzione delle emissioni climalteranti, in coerenza con gli indirizzi del Paes e del Paesc.

L’Amministrazione ha approvato il Dip anche per i lavori di efficientamento energetico, ammodernamento ed integrazione degli impianti di pubblica illuminazione delle cabine numero 122A, 142 e 185, che interessano le zone di Fondo Pugliatti, Fondo Martinez e Bisconte. Il progetto, del valore complessivo di 75.400 euro, prevede la sostituzione media di 45 corpi illuminanti per ciascun quartiere, con apparecchiature di nuova generazione, a maggiore efficienza, migliore resa illuminotecnica e più lunga durata.

“Con questi due interventi – dichiara l’assessore alla Pianificazione ed Efficientamento delle Risorse Energetiche, Francesco Caminiti – proseguiamo il percorso di riqualificazione della pubblica illuminazione in tutta la città, incrementando sicurezza, qualità urbana e sostenibilità ambientale. L’obiettivo dell’Amministrazione è migliorare in modo significativo il livello di illuminazione delle nostre strade e dei percorsi pedonali, riducendo al contempo i consumi energetici e le emissioni di CO₂. Si tratta di opere che rispondono alle reali esigenze dei quartieri e che permetteranno di restituire ai cittadini impianti più moderni, affidabili e capaci di assicurare standard adeguati alla mobilità e alla vivibilità urbana”.