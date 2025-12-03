 Messina. Ok a progetto per nuova illuminazione in viale San Martino tra viale Europa e villa Dante

Messina. Ok a progetto per nuova illuminazione in viale San Martino tra viale Europa e villa Dante

Redazione

Messina. Ok a progetto per nuova illuminazione in viale San Martino tra viale Europa e villa Dante

mercoledì 03 Dicembre 2025 - 12:30

Altri interventi anche a Fondo Pugliatti, Fondo Martinez e Bisconte

La Giunta Basile ha approvato due Documenti di Indirizzo alla Progettazione relativi a interventi di efficientamento energetico e ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione in diverse aree della città.

Il primo intervento riguarda la cabina numero 1001 a servizio del viale San Martino, nel tratto compreso tra viale Europa e via Lucania, cioè fino a villa Dante. La delibera dà avvio alla progettazione dei lavori di efficientamento energetico, ammodernamento ed integrazione dell’impianto di pubblica illuminazione della cabina 1001. Il progetto, del valore complessivo di 158mila euro, prevede: la sostituzione e l’integrazione dei corpi illuminanti sospesi in mezzeria mediante 23 nuovi elementi; l’installazione di pali ottagonali ad elevata resistenza per garantire maggiore stabilità del sistema; il rinnovamento dei lampioni da arredo urbano lungo i marciapiedi; il miglioramento della sicurezza viaria e pedonale; interventi orientati all’efficientamento energetico e alla riduzione delle emissioni climalteranti, in coerenza con gli indirizzi del Paes e del Paesc.

L’Amministrazione ha approvato il Dip anche per i lavori di efficientamento energetico, ammodernamento ed integrazione degli impianti di pubblica illuminazione delle cabine numero 122A, 142 e 185, che interessano le zone di Fondo Pugliatti, Fondo Martinez e Bisconte. Il progetto, del valore complessivo di 75.400 euro, prevede la sostituzione media di 45 corpi illuminanti per ciascun quartiere, con apparecchiature di nuova generazione, a maggiore efficienza, migliore resa illuminotecnica e più lunga durata.

“Con questi due interventi – dichiara l’assessore alla Pianificazione ed Efficientamento delle Risorse Energetiche, Francesco Caminiti – proseguiamo il percorso di riqualificazione della pubblica illuminazione in tutta la città, incrementando sicurezza, qualità urbana e sostenibilità ambientale. L’obiettivo dell’Amministrazione è migliorare in modo significativo il livello di illuminazione delle nostre strade e dei percorsi pedonali, riducendo al contempo i consumi energetici e le emissioni di CO₂. Si tratta di opere che rispondono alle reali esigenze dei quartieri e che permetteranno di restituire ai cittadini impianti più moderni, affidabili e capaci di assicurare standard adeguati alla mobilità e alla vivibilità urbana”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

“Casa delle emozioni”, il nuovo servizio integrativo all’infanzia di Messina Social City VIDEO
La sanità in Sicilia e la politica come l’orchestrina del Titanic
Raddoppio Fs, “senza collegamento pubblico la riviera jonica è condannata all’asfissia”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED