Marco Ipsale

Messina. Ok al progetto per nuovi percorsi naturalistici alla Pineta di Camaro

martedì 14 Ottobre 2025 - 08:00

Previsti anche interventi di messa in sicurezza ed il recupero di un manufatto

MESSINA – Via libera al Dip (Documento di indirizzo alla progettazione) per la “promozione dei percorsi naturalistici, miglioramento della sicurezza e recupero di un manufatto nella pineta di Camaro.”

Il progetto, che rientra nel programma Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) coesione Italia 21-27, priorità 7 “rigenerazione urbana”, ha un importo complessivo pari a 850mila euro.

Il finanziamento e la rigenerazione urbana

Fa parte del più ampio “programma nazionale metro plus e città medie sud 2021- 2027”, che ha assegnato all’Autorità urbana di Messina circa 191 milioni per affrontare tematiche ambientali, transizione verso l’economia circolare e azioni di rigenerazione urbana.

Obiettivi e Contenuti del Progetto

Il Dip approvato delinea le finalità dell’intervento, che mirano a tre assi principali:

  1. Promozione dei Percorsi Naturalistici: L’obiettivo primario è valorizzare l’area naturale della Pineta, rendendo accessibili e fruibili i sentieri e percorsi esistenti o da realizzare. Questo implica il miglioramento della segnaletica, delle pavimentazioni e dell’infrastruttura per l’escursionismo leggero.
  2. Miglioramento della sicurezza: Si interverrà per aumentare il livello di sicurezza generale della Pineta, con l’installazione di sistemi di illuminazione e la riorganizzazione degli accessi e della vigilanza.
  3. Recupero di un manufatto: Il progetto prevede specificamente il recupero di una struttura esistente all’interno della Pineta. Questo manufatto, una volta riqualificato, sarà destinato a nuove funzioni, come punto di accoglienza, informazione o supporto alle attività naturalistiche.

