Messina. Ok al progetto per nuovi percorsi naturalistici alla Pineta di Camaro

Previsti anche interventi di messa in sicurezza ed il recupero di un manufatto

MESSINA – Via libera al Dip (Documento di indirizzo alla progettazione) per la “promozione dei percorsi naturalistici, miglioramento della sicurezza e recupero di un manufatto nella pineta di Camaro.”

Il progetto, che rientra nel programma Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) coesione Italia 21-27, priorità 7 “rigenerazione urbana”, ha un importo complessivo pari a 850mila euro.

Il finanziamento e la rigenerazione urbana

Fa parte del più ampio “programma nazionale metro plus e città medie sud 2021- 2027”, che ha assegnato all’Autorità urbana di Messina circa 191 milioni per affrontare tematiche ambientali, transizione verso l’economia circolare e azioni di rigenerazione urbana.

Obiettivi e Contenuti del Progetto

Il Dip approvato delinea le finalità dell’intervento, che mirano a tre assi principali: