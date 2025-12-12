 Messina. Open day di oncologia medica il 13 dicembre in piazza Cairoli

Redazione

venerdì 12 Dicembre 2025 - 08:30

Gli stand saranno curati della Fondazione Siciliana per l'Oncologia in collaborazione con l'ospedale Paparo

MESSINA – La Fondazione Siciliana per l’Oncologia in collaborazione per l’Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliera Papardo e con il patrocinio del Comune di Messina, ha promosso per il 13 dicembre in piazza Cairoli un incontro aperto alla cittadinanza dedicato alla prevenzione, ai percorsi diagnostico-terapeutici e all’umanizzazione delle cure oncologiche.

Dalle 16 alle 20, saranno istallati degli stand monotematici riguardanti il tumore alla mammella, tumore ovarico, tumore cutaneo, tumore del polmone, tumore dell’apparato uro-genitale e tumore dell’apparato digerente, a cura dei medici che operano all’interno della realtà ospedaliera effettuando accurate diagnosi e terapie innovative, consentendo, così, l’accesso a cure all’avanguardia nell’ambito della medicina di precisione. 

Inoltre, è previsto uno stand di approfondimento riguardo l’ambulatorio di Biologia molecolare che ha un ruolo cruciale nella medicina di precisione per i pazienti affetti da tumore, poiché ne identifica le specifiche alterazioni genetiche e molecolari che caratterizzano la malattia. Infine, uno stand riguarderà il percorso di accettazione al DH Oncologico, dove il paziente viene preso in carico e supportato per tutto l’iter di cura nell’ottica dell’umanizzazione delle cure.

