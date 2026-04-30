Messina, ordinanza antincendi 2026: al via “Difendiamo i Peloritani – siamo tutti sentinelle!”

Cittadini, istituzioni e volontari uniti per prevenire gli incendi e proteggere il territorio dei Peloritani

“Difendiamo i Peloritani” è un’iniziativa promossa dal Comune di Messina per rafforzare le attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi e d’interfaccia, anche alla luce dell’Ordinanza commissariale numero 80 del 9 aprile 2026. All’incontro presieduto dal commissario del Comune di Messina, Piero Mattei, hanno preso parte l’esperto comunale di Protezione Civile ing. Antonio Rizzo, il dirigente dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, Giovanni Cavallaro, il dirigente del Dipartimento comunale Servizi Territoriale e Urbanistica – Servizio Protezione civile, ing. Giuseppe Messina, il comandante della Polizia Municipale, Giovanni Giardina, l’arch. Gustavo Lampi, dell’Ispettorato Ripartimentale Foreste, per la Protezione civile comunale l’arch. Massimo Passari e l’ing. Giovanni Orsi, rappresentanti del Gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile e delle associazioni impegnate nella gestione delle emergenze e nella tutela del territorio.

Il valore della prevenzione e della partecipazione attiva

In apertura, il commissario Mattei ha sottolineato il valore strategico dell’ordinanza e il ruolo fondamentale della collaborazione tra enti e cittadini: “La prevenzione degli incendi passa innanzitutto da comportamenti responsabili. L’ordinanza emanata dal Comune rappresenta uno strumento operativo essenziale, ma è altrettanto determinante la partecipazione attiva della cittadinanza. Difendere il nostro patrimonio boschivo significa tutelare la qualità della vita, la sicurezza del territorio e contrastare il dissesto idrogeologico. La tempestività delle segnalazioni e la sinergia tra istituzioni e comunità sono elementi decisivi per contenere i rischi e intervenire efficacemente”.

Sulla stessa linea il dirigente dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, Giovanni Cavallaro, che ha evidenziato l’importanza dell’azione congiunta tra le diverse componenti operative: “L’ordinanza è uno strumento indispensabile non solo per l’aspetto sanzionatorio, ma soprattutto per sensibilizzare la popolazione. Stiamo rafforzando il coordinamento interforze e programmando esercitazioni operative, perché la prevenzione e la rapidità di segnalazione restano le armi più efficaci contro gli incendi”.

Il dirigente del Servizio 12 della Protezione Civile regionale di Messina, Bruno Manfrè, intervenuto in collegamento, ha ribadito il valore della collaborazione istituzionale: “Anche quest’anno sarà garantita una stretta sinergia tra Corpo Forestale, Vigili del Fuoco, Comune e volontariato, con attività di pattugliamento che in passato hanno già dimostrato grande efficacia nel contenere i focolai sul nascere. Continueremo a investire nella formazione delle associazioni e nel coordinamento operativo”.

Monitoraggio tecnologico e compiti degli enti locali

Il dirigente del Dipartimento comunale Servizi Territoriali e Urbanistica – Servizio Protezione Civile, ing. Messina, ha ricordato il ruolo centrale dell’ente locale: “Tra le principali competenze del Comune vi è quella preventiva. Per questo continuiamo a investire nella sensibilizzazione e nel controllo del territorio. L’attività di avvistamento attivata lo scorso anno ha prodotto risultati concreti, contribuendo a limitare gli incendi. È fondamentale anche il contributo dei privati, chiamati a evitare comportamenti a rischio e a mantenere pulite le proprie aree”.

L’ing. Rizzo, che ha illustrato in modo organico i contenuti dell’ordinanza, evidenziando il lavoro svolto dall’Amministrazione sul fronte della prevenzione: “Il Comune ha rafforzato il proprio sistema di monitoraggio e controllo del territorio, anche attraverso l’impiego di tecnologie innovative come i droni, che consentono un’osservazione più capillare e tempestiva delle aree a rischio”.

L’ordinanza 2026 introduce misure mirate e calibrate anche sotto il profilo sanzionatorio, ma soprattutto punta a consolidare una cultura diffusa della prevenzione, coinvolgendo attivamente cittadini e proprietari di terreni. In linea con questo approccio, il comandante della Polizia Municipale Giardina, ha richiamato l’attenzione sull’importanza del rispetto delle regole e sul ruolo attivo della cittadinanza: “L’ordinanza rappresenta uno strumento normativo fondamentale. È indispensabile che i terreni vengano mantenuti puliti e che ogni cittadino si senta parte attiva, una vera e propria sentinella del territorio. Segnalare tempestivamente eventuali focolai ai numeri dedicati può fare la differenza. Ricordo inoltre che i comportamenti che possono provocare incendi sono soggetti a sanzioni, sia amministrative che penali. Da parte nostra garantiamo la massima collaborazione e un costante supporto ai cittadini”.

Divieti, obblighi per i privati e numeri di emergenza

L’ordinanza stabilisce che, dal 15 maggio al 31 ottobre 2026, su tutto il territorio comunale e nelle aree limitrofe a boschi e terreni agricoli, è vietato qualsiasi comportamento che possa provocare incendi: dall’accensione di fuochi alla combustione di residui vegetali, dall’uso di strumenti che producono scintille all’abbandono di materiali infiammabili. Particolare attenzione è rivolta agli obblighi di proprietari e detentori di terreni, tenuti a effettuare la pulizia costante delle aree e a realizzare adeguate fasce di sicurezza, soprattutto in prossimità di strade e zone abitate. Nel corso dell’incontro sono state inoltre richiamate le corrette norme di comportamento in caso di incendio. In presenza di fumo o fiamme è fondamentale contattare immediatamente i numeri di emergenza 112 (Numero Unico Emergenze), 115 (Vigili del Fuoco), 1515 (Corpo Forestale), 090.22866 (Protezione Civile) o 800 40 40 40 (SORIS) e lasciare spazio alle squadre di soccorso, evitando comportamenti che possano intralciare le operazioni.

Riconoscimento alla Protezione Civile per la resilienza

In chiusura, il commissario Mattei ha consegnato alla Protezione Civile comunale gli attestati di stima ricevuti nell’ambito della “Terza Maratona dei sindaci dei Comuni Virtuosi in Protezione Civile”, durante la quale Messina è stata insignita della Menzione “Resilienza”. “Un riconoscimento – ha concluso – che premia il lavoro svolto in sinergia tra tutte le componenti del sistema di protezione civile e conferma l’impegno costante della città nella prevenzione e nella sicurezza del territorio”.