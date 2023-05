Messina, Orto Botanico. "Piante grasse e tartarughe: un singolare connubio" - Tempostretto

23° incontro dedicato alle Piante Succulente

Domenica 14 maggio si svolgerà all’Orto Botanico “Pietro Castelli” l’annuale incontro dedicato alle piante grasse e tartarughe.

Nei viali dell’Orto sarà allestita la tradizionale esposizione di piante grasse; si potranno osservare, in spazi dedicati, alcuni esemplari di diverse specie di tartarughe, gentilmente messe a disposizione da privati.

Nella cavea dell’Orto sono in programma diversi incontri: quest’anno si parlerà come sempre di piante grasse, di tartarughe, ma anche della lucertola endemica delle Isole Eolie, specie ad elevatissimo rischio di estinzione. Nel tardo pomeriggio di sabato ci sarà un momento dedicato ai più piccoli con uno spettacolo di Circo di strada.

Come ogni anno sono previsti laboratori per i bambini nel pomeriggio di sabato e nella giornata di domenica. Sarà presente il tradizionale mercatino di piante grasse. Le tartarughe saranno esposte nel pomeriggio di sabato e per l’intera domenica.

Orari di apertura: 9-13 e 16-19,30 – ingresso libero

Sabato 13 maggio (ATTIVITÀ ANNULLATE PER MALTEMPO)

Pomeriggio:

17 – Caretta caretta: custodi del mediterranee

Martina Denaro (studente UniCt) e Arianna Messina (studente UniMe)

17,30 – Da neofita a produttore di piante grasse

conversazione con Giovanni Longo, vivaista – Giarratana

19 – Spettacolo di Circo di Strada “Ludovico Dimezzato”

di e con Daniele Sardella, a cura della Compagnia Joculares

Domenica 14 maggio (APERTURA REGOLARE)

Mattina:

10.15 – Utilizzo di Opunzia nell’alimentazione dei cheloni: esperienze sul campo

Giuseppe Liotta, allevatore e vivaista – Adrano

11 – Un progetto di conservazione per l’endemica lucertola delle Isole Eolie

Pietro Lo Cascio, naturalista – Lipari

Pomeriggio:

17 – I generi Haworthia e Astroloba: coltivazione e riproduzione

Gaetano Parlato, Orto Botanico “Pietro Castelli” – Messina

Laboratori per bambini sul mondo delle tartarughe (Per bambini tra 5 e i 10 anni)

Domenica mattina ore 10.00 e 11.30

Domenica pomeriggio ore 16.30 e 17.30