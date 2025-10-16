Messina. All’ospedale Piemonte è attiva l’Unità Spinale, ecco come accedere

Sette posti letto per pazienti con lesioni spinali, trattati anche con la robotica

Da qualche mese all’ospedale Piemonte è stata attivata l’Unità Spinale, che completa il ventaglio dei servizi sanitari offerti in ambito riabilitativo.

L’Unità Operativa, in totale sintonia con la missione dell’Istituto Bonino Pulejo, incentrata sulla ricerca clinica traslazionale nel campo delle neuroscienze e delle gravi cerebrolesioni acquisite, si occupa del trattamento di pazienti con lesioni spinali, avvalendosi, per l’attuazione dei protocolli riabilitativi, di tecnologie innovative anche attraverso la robotica.

L’attivazione dell’Unità Spinale si è realizzata grazie all’impegno delle Unità di Neuroriabilitazione, Neurologia e Recupero e Riabilitazione Funzionale.

“Questo risultato è frutto di una sapiente attività di collaborazione tra tutte le figure professionali del nostro Istituto – ha dichiarato il direttore generale Maurizio Lanza -. Notevole lo sforzo profuso da tutto il personale medico, infermieristico, oss e tecnico della riabilitazione che ha consentito l’attivazione di 7 posti letto al Piemonte, con risorse economiche pressoché invariate. Tutto ciò – prosegue Lanza- è stato possibile anche grazie a un lavoro di confronto e stretta collaborazione con tutte le organizzazioni sindacali che voglio specificatamente ringraziare”.

L’obiettivo è stato raggiunto anche grazie all’ampliamento del tetto di spesa per l’assunzione del personale, autorizzato dall’Assessorato della Salute della Regione Siciliana in corso d’anno e destinato al reclutamento del personale medico e di comparto necessario.

Le richieste di accesso al ricovero nell’Unità Spinale vengono gestite mediante procedura ad evidenza pubblica sul sito istituzionale, successivamente valutate, sulla base di criteri rigidi individuati dall’Istituto, dalla apposita Commissione multidisciplinare ricoveri.