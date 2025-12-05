Messina. “Ostaggi del parcheggio selvaggio in via delle Mura”

La segnalazione di una cittadina stasera: "Con tanto di cartello zona rimozione, le macchine sono parcheggiate ovunque. E se ci fosse un'emergenza?"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275 da parte di una cittadina: “Io e miei familiari siamo rimasti ostaggio del parcheggio selvaggio in via delle Mura. Con tanto di cartello zona rimozione, le macchine sono parcheggiate ovunque nelle aeree sgomberate dalle baracche e rimaste a sterrato e macerie. Un boom di doppie file per andare a prendere i bambini a un impegno sportivo. Un caos inenarrabile. Se ci fosse una emergenza qualsiasi nessun mezzo potrebbe mai né arrivare in tempo, né uscire in tempo da questo budello in cui l’anarchia regna sovrana”.

L’eterno problema di via delle Mura

Quasi una telenovela. Continua l’attesa per chi abita in via delle Mura. Quando avverrà finalmente la riqualificazione e messa in sicurezza della zona? “Noi residenti ci sentiamo abbandonati. I lavori non dovevano cominciare in ottobre?”, ci dice un cittadino. Nel frattempo, il consigliere comunale del Partito democratico, Alessandro Russo, ha scritto ancora una volta al sindaco di Messina Federico Basile: “L’intervento di recupero e riqualificazione di via delle Mura, insistente su un bene sottoposto a vincolo definitivo ai sensi della normativa in materia di tutela dei beni culturali, risultava associato al Cup (Codice unico di progetto) di importo pari a 500.000 euro, regolarmente inserito nella programmazione dell’ente competente. L’amministrazione aveva pubblicamente indicato la data del 27 ottobre quale avvio delle attività di cantiere. Tale avvio non ha avuto luogo”.

Allo stato attuale, “le famiglie residenti in via delle Mura attendono provvedimenti che mettano in sicurezza la strada, la rendano percorribile in caso di necessità e urgenza e consentano la riqualificazione dell’antico tratto di mura presente. Ma paradossalmente non sono a conoscenza certa circa la competenza degli interventi, la quantità di risorse disponibili e la stessa natura degli interventi previsti. Se sono previsti”.

Articoli correlati