Redazione

Messina. Ottobre rosa, controlli sanitari gratuiti a piazza Cairoli

giovedì 25 Settembre 2025 - 12:20

Dal 29 settembre al 5 ottobre

Anche quest’anno Messina partecipa attivamente alla campagna Ottobre Rosa, promuovendo una serie di iniziative di prevenzione sanitaria, patrocinate dal Comune di Messina in collaborazione con l’Asp Me e le associazioni del settore. Gli eventi avranno inizio lunedì 29 settembre e si concluderanno il 5 ottobre 2025.

  • Piazza Cairoli sarà allestito un punto informativo dedicato ai cittadini e saranno effettuati diversi esami gratuiti: controllo mammografico su Unità Mobile a cura dell’Unità Centro Gestionale Screening, diretto dalla dottoressa Rosaria Cuffari, destinato alle donne di età compresa tra 50 e 69 anni, con la collaborazione dei medici Antonio Farsaci e Angelo Natoli
  • punti informativi per la prevenzione del tumore del collo dell’utero e del colon-retto;
  • dal 29 settembre al 2 ottobre saranno effettuati controlli cardiovascolari sotto la guida della dottoressa Eliana Tripodo;
  • il 4 e 5 ottobre, i medici volontari dei Lions Club terranno ulteriori controlli sanitari per la cittadinanza.

Le attività in Piazza Cairoli saranno rese possibili anche grazie al prezioso supporto logistico della Brigata Meccanizzata “Aosta”, che – in continuità con le precedenti edizioni – fornirà tende, tavoli e sedie per l’allestimento degli spazi.

Tra le varie iniziative, inoltre, come segno di adesione alla campagna nazionale promossa da Anci e Airc Fondazione per la ricerca sul cancro, il 1° ottobre Palazzo Zanca sarà illuminato di rosa.

“La città di Messina rinnova anche quest’anno il suo sostegno a Ottobre Rosa – dichiara il sindaco Federico Basile –. Illuminare il Palazzo comunale di rosa rappresenta un gesto simbolico ma importante: è un richiamo alla responsabilità collettiva e alla partecipazione della città nella promozione della prevenzione e della ricerca. Continueremo a rafforzare la collaborazione con le realtà sanitarie del territorio, perché la salute della comunità è una priorità condivisa”.

“Il Comune di Messina rinnova anche quest’anno la piena adesione e il supporto organizzativo a Ottobre Rosa – aggiunge l’assessora alle Politiche della Salute, Alessandra Calafiore -. La prevenzione è fondamentale per salvaguardare la salute delle donne. Invitiamo tutte le cittadine a partecipare agli screening e agli incontri informativi, perché prendersi cura di sé è il primo passo per combattere il cancro. L’amministrazione comunale continua a fare rete e a lavorare in sinergia con strutture sanitarie, istituzioni locali e associazioni, per promuovere la cultura della prevenzione, favorire l’accesso ai servizi e diffondere informazioni utili, confermando l’impegno costante nel tutelare la salute e il benessere della comunità femminile della città”.

Nella foto una delle scorse edizioni in piazza Duomo.

