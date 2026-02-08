Messina. Padre e figlio trovati morti a Zafferia

La scoperta ieri di una tragedia familiare. Indagini in corso della polizia

MESSINA – Una tragedia familiare a Messina. La scoperta ieri. Padre e figlio trovati morti a Zafferia. L’uomo era disabile, costretto a letto, e il figlio lo accudiva. Un altro figlio, che vive lontano, ha avvertito le forze dell’odine perché non riusciva a mettersi in contatto con il fratello. Da qui l’intervento della polizia, in casa, con la scoperta dei cadaveri, in via Giovan Filippo De Lignamine .

Non ci sono segni di morte violenta. In ogni caso, l’autopsia dovrebbe chiarire le cause della morte di padre e figlio. I due corpi sono stati portati all’obitorio dell’ospedale Papardo.