 Messina. Padre e figlio trovati morti a Zafferia

Messina. Padre e figlio trovati morti a Zafferia

Redazione

Messina. Padre e figlio trovati morti a Zafferia

domenica 08 Febbraio 2026 - 14:38

La scoperta ieri di una tragedia familiare. Indagini in corso della polizia

MESSINA – Una tragedia familiare a Messina. La scoperta ieri. Padre e figlio trovati morti a Zafferia. L’uomo era disabile, costretto a letto, e il figlio lo accudiva. Un altro figlio, che vive lontano, ha avvertito le forze dell’odine perché non riusciva a mettersi in contatto con il fratello. Da qui l’intervento della polizia, in casa, con la scoperta dei cadaveri, in via Giovan Filippo De Lignamine .

Non ci sono segni di morte violenta. In ogni caso, l’autopsia dovrebbe chiarire le cause della morte di padre e figlio. I due corpi sono stati portati all’obitorio dell’ospedale Papardo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Eventi Gran Mirci. Emozioni che restano
Per il Messina poche luci, tante ombre e una difesa da ritrovare
Messina, le possibili dimissioni del sindaco Basile al centro della scena politica
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED