Dopo la batosta il Messina in silenzio stampa

Nessuno della società peloritana rilascia dichiarazioni dopo la pesante sconfitta contro l'Enna al "Franco Scoglio"

MESSINA – Dopo la sconfitta per 5-2 contro l’Enna in una delicata sfida salvezza nessuno dell’Acr Messina rilascia dichiarazioni. Una delle peggiori sconfitte di sempre del Messina. Per capirci tre gol nel solo primo tempo i biancoscuati non li subivano dalla trasferta di Avellino dello scorso anno, terminata poi 6-0. Recentemente la peggiore con quattro reti dalla sfida contro l’Athletic Club Palermo di inizio anno, ma entrambe erano in trasferta. Negli anni recenti la peggiore al Franco Scoglio, con quattro gol subiti in casa, il Messina non la subiva dalla stagione 2022/2023, in quell’occasione il Crotone vinse 4-2 alla prima giornata il 4 settembre 2022. Sesta sconfitta in campionato, terza in casa e terza nel girone di ritorno per il Messina, seconda della gestione Parisi. Battuta d’arresto brutta specie per il modo in cui è arrivata.

Dichiarazioni dell’Enna

Luigi Stompo, presidente Enna: “Una vittoria importantissima, al di là della classifica era uno scontro diretto e mandiamo le dirette rivali a sei punti. Questa comunque era una grande squadra, avevo avvertito i ragazzi che giocavamo contro una squadra importante in un campo importante. I calciatori mi hanno ascoltato alla lettera, partita strepitosa e adesso siamo più vicini all’obiettivo salvezza. I ragazzi hanno fatto una gara strepitosa, hanno messa grinta e qualità in un terreno di gioco che permette di giocare a pallone. Noi siamo una squadra tecnica e oggi abbiamo rischiato pochissimo, nonostante aspettassimo una reazione del Messina”.

Alfredo Cimino, allenatore in seconda Enna: “L’abbiamo preparata così e abbiamo fatto la partita perfetta. L’abbiamo giocata a viso aperto senza fare barricate, oggi abbiamo preso tutto quello che ci è mancato nelle ultime due partite. I ragazzi oggi a cospetto di una squadra importante hanno fatto una partita di grande personalità. Noi non adattiamo il nostro gioco in base a chi incontriamo, noi giochiamo esprimendo il nostro gioco contro tutte”.