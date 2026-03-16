Basket School Messina vince con Mola, Sidoti: “Siamo stati sempre in controllo”

Vittoria per gli scolari nella 24ª giornata di B Interregionale. Fuori casa successo Barcellona e caduta rovinosa della Svincolati Milazzo

MESSINA – Non falliscono le messinesi Basket School e Barcellona nella 24ª giornata del campionato di Serie B Interregionale. Le due formazioni ottengono due vittorie contro le ultime due della classe. Tutto semplice per Messina, in casa, senza troppe indecisioni Barcellona, entrambe le formazioni restano al comando per quasi tutta la partita tenendo dietro i rispettivi avversari e avanzano verso un posto ai playoff. Sconfitta rovinosa per la Svincolati Milazzo che paga 29 punti di distacco sul campo di Corato e subisce un rallentamento in vista della seconda fase.

Ai piani alti del girone F di B Interregionale la Viola Reggio Calabria va a vincere con 18 punti di vantaggio in casa dell’altra capolista Virtus Kleb Ragusa che ne esce certamente ridimensionata. I calabresi restano al comando insieme a Matera che in casa ha superato Castellaneta. Sconfitta Brindisi quarta in graduatoria tra le mura amiche da una rediviva Bari in un derby sentito, mentre Monopoli vince e aggancia l’Academy Catanzaro al quinto posto con i calabresi che osservavano un turno di riposo. Mancano sei giornate alla fine della stagione regolare.

Sidoti: “Il quintetto piccolo a volte paga”

Un’altra prova di forza davanti al proprio pubblico e un’altra vittoria che conferma l’attitudine casalinga della EcoJump Messina Basket School. I giallorossi superano Mola per 89-71 al termine di una gara che, dopo un primo tempo equilibrato, prende definitivamente la strada di casa nella seconda metà. Un successo che consolida l’imbattibilità del PalaTracuzzi nel 2026 e rafforza le ambizioni playoff della squadra peloritana in un turno particolarmente significativo anche per i risultati maturati sugli altri campi. Messina manda quattro giocatori in doppia cifra e trova in Vinciguerra il top scorer dell’incontro con 27 punti. Bene anche Warden, autore di una doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi, mentre Marinelli e Chakir completano il quartetto in doppia cifra con 16 e 15 punti. Busco e Marinelli, inoltre, mettono insieme nove assist ciascuno.

Le parole di coach Pippo Sidoti a caldo dopo la gara: “Ormai manca poco, ogni partita è importante e sapevamo che oggi potevano esserci difficoltà. La sconfitta di domenica (contro Barcellona nel derby, ndr) ti lascia un po’ il segno dal punto di vista psicologico, oggi però tranne i due minuti iniziali siamo stati sempre in controllo. In linea di massima abbiamo fatto una buona partita, i quattro uomini in doppia cifra li portiamo quasi sempre, è il nostro marchio di fabbrica. Il quintetto piccolo in determinati frangenti paga, scherzando posso dire che oggi li abbiamo stancati. La classifica la guardo e guardo le partite che ci interessano da vicino, ma oggi è tutto ok perché abbiamo fatto due punti e pensiamo alla partita di domenica prossima. La giornata precedente abbiamo sprecato un match ball, ci aspetta un finale di campionato con battaglie ad ogni partita. Per i playoff ce ne mancano alcune da vincere”.

Basket School Messina – Mola 89-71

Quintetto consolidato per Sidoti con Busco, Vinciguerra, Beltadze, Warden e Chakir. L’avvio di gara è vivace e vede gli ospiti partire meglio, con le triple di Ramponi e Samardzic che valgono il primo allungo sul 2-9. Messina però costruisce buoni tiri e resta in scia, trovando punti preziosi con Vinciguerra e Chakir. Con il passare dei minuti la squadra di casa prende ritmo: Warden accorcia con una tripla e un gioco da tre punti, mentre Vinciguerra continua a colpire con continuità. Nel finale di quarto Busco accende l’attacco giallorosso con due assist per Vinciguerra e la tripla personale che porta Messina sul 22-15. Mola prova a restare agganciata con D’Agnano e Beltramino, ma il primo periodo si chiude sul 26-22.

Il secondo quarto si apre con il sorpasso ospite firmato da D’Agnano, autore di sette punti consecutivi per il 26-29. Messina reagisce subito: Vinciguerra colpisce ancora da tre, Warden riporta avanti i suoi e Marinelli contribuisce a costruire il nuovo allungo. La tripla di Chakir firma il break di 11-2 che vale il 39-33. Mola resta in partita grazie alle giocate di Samardzic e alla presenza sotto canestro di Kebe, ma nel finale Marinelli trova lo spunto giusto per chiudere il primo tempo sul 43-38.

Dopo l’intervallo lungo Messina prova a cambiare definitivamente l’inerzia del match. Kebe apre il terzo periodo, ma la risposta arriva ancora da Vinciguerra dall’arco. I giallorossi alzano l’intensità e trovano punti preziosi da Chakir e Iannicelli, riuscendo così a portarsi in doppia cifra di vantaggio. Nel momento migliore della squadra di casa arrivano anche il gancio di Vinciguerra e il contropiede finalizzato da Warden per il 62-48 che costringe Mola al timeout. Gli ospiti provano a restare agganciati con Jovanovic e D’Agnano, ma le triple di Marinelli e Warden ristabiliscono le distanze: alla fine del terzo quarto il tabellone dice 68-55.

Nell’ultimo periodo Messina gestisce con maturità il vantaggio. Marinelli apre il quarto, ma è ancora Vinciguerra a prendersi la scena con cinque punti consecutivi che spingono i giallorossi sul 75-59, chiudendo di fatto la partita. Il numero 5 continua a colpire fino a raggiungere quota 27, mentre Chakir e Warden mantengono il controllo del match. Nel finale spazio anche al rientro in campo di Lo Iacono dopo l’infortunio alla mano e agli ultimi possessi per Contaldo. I canestri finali di Marinelli, Chakir e Ramponi fissano il punteggio sull’89-71.

Risultati 24ª giornata

Corato – Svincolati Milazzo 78-49

Virtus Kleb Ragusa – Viola Reggio Calabria 67-85

Bari – Brindisi 81-78 (all’overtime)

Basket School Messina – Mola 89-71

Rende – Barcellona 67-82

Monopoli – Molfetta 67-55

Matera – Castellaneta 75-66

Classifica girone F

Viola Reggio Calabria, Matera 34

Ragusa 32

Brindisi 30

Academy Catanzaro, Monopoli 26

Basket School Messina, Barcellona 24

Molfetta, Svincolati Milazzo 22

Corato 20

Castellaneta 18

Adria Bari 10

Mola, Rende 6