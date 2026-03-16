 Tenta di investirla quando lei lo blocca in chat, 48enne ammonito ad Acquedolci

Tenta di investirla quando lei lo blocca in chat, 48enne ammonito ad Acquedolci

Alessandra Serio

Tenta di investirla quando lei lo blocca in chat, 48enne ammonito ad Acquedolci

lunedì 16 Marzo 2026 - 11:31

Braccialetto elettronico per lo stalker dopo la denuncia alla Polizia di Sant'Agata Militello

Sant’Agata Militello – Ha il divieto di avvicinamento alla ex il 48enne ammonito per stalking. L’uomo, per il quale è stato disposto il braccialetto elettronico, non dovrà stare a meno di un chilometro dalla donna che lo ha denunciato, non può avvicinarsi alla sua abitazione, al luogo di lavoro né agli altri posti abitualmente frequentati da lei.

La denuncia

Il giudice del tribunale di Patti, accogliendo la richiesta della Procura guidata da Angelo Cavallo, ha disposto la misura cautelare dopo la denuncia della donna di Acquedolci, tormentata a lungo dall’uomo col quale aveva avuto una relazione, ormai chiuso. La donna ha raccontato che lui si faceva trovare sotto casa, le inviava messaggi continui e quando lei l’ha bloccato sulle piattaforme di messaggistica istantanea ha tentato di investirla con l’auto, tornando poi a chiedere che lo riabilitasse sulla chat per poter comunicare con lei. La donna ha raccontato tutto alla Polizia del commissariato di Sant’Agata che ha riscontrato gli episodi di stalking ed è scattato il codice rosso sfociato nell’emissione del divieto di avvicinamento.

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