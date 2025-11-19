Messina, Palestra per la scuola Mazzini. Il Comune acquista il terreno conteso da 45 anni

Atto di indirizzo della giunta Basile per l'acquisto dell'area di via XXIV Maggio

Via libera all’acquisto di un terreno in via XXIV maggio, accanto alla scuola Mazzini. Sarà realizzata una palestra esterna proprio per la scuola. L’atto di indirizzo è contenuto nella delibera di giunta 844/2025 e pone fine a una controversia che si trascina da 45 anni.

Il lungo contenzioso coi proprietari

Il terreno, infatti, è stato oggetto di una lunga battaglia legale con i legittimi proprietari, i quali erano stati riconosciuti tali già con una Sentenza della Corte d’appello di Messina del 1980 e avevano ottenuto il risarcimento dei danni per l’occupazione illegittima da parte del Comune.

La Delibera ripercorre una serie di sentenze e atti che dimostrano come il Comune avesse continuato a occupare l’area anche dopo il giudicato, restituendola formalmente solo nel 2012. Da allora, la scuola aveva reiterato più volte (già nel 2016 e nel 2021) la richiesta di utilizzare lo spazio per le attività di scienze motorie.

Il valore stimato e la copertura

Le tre particelle hanno una superficie totale stimata e un valore di mercato calcolato dalla società Patrimonio Messina S.p.A. in 36mila 960 euro.

La copertura finanziaria per l’acquisto del terreno è stata individuata nel capitolo di spesa con uno stanziamento complessivo di €200mila euro, importo che include il prezzo di acquisto e tutti gli oneri accessori.

L’ipotesi parcheggio, poi tramontata

L’utilizzo previsto per il terreno è cambiato in un lasso di tempo ristretto. In una prima versione degli atti d’indirizzo (Nota Prot. n. 251314/2025), il mandato dell’assessore al Patrimonio indicava l’acquisto dell’area per la realizzazione di una area di parcheggio (oltre che per l’ingresso della scuola). Questa intenzione è stata ufficialmente rettificata con la successiva Nota Prot. n. 304348 del 10 ottobre 2025. La rettifica stabiliva che la destinazione finale del terreno dovesse essere quella di palestra esterna (o spazio per attività sportive) per l’attiguo Istituto Comprensivo Mazzini, ponendo l’esigenza educativa e sportiva della scuola come prioritaria nell’atto finale di acquisto approvato dalla giunta.