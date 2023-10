Speriamo che non sia lontano il giorno in cui questi comportamenti non saranno più all'ordine del giorno

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Abitudini dure da estirpare. Tutte nel viale San Martino”.

Auto parcheggiate sul marciapiede, una macchina posteggiata sulle strisce pedonali nei pressi di uno scivolo, un’altra ancora nella pista ciclabile. Tutte espressioni di un modo inaccettabile di concepire l’uso degli spazi pubblici.