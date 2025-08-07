 Messina. Parcheggio di Paradiso, lavori terminati

Marco Olivieri

giovedì 07 Agosto 2025 - 11:44

Il sindaco Federico Basile conferma che presto avverrà la consegna

MESSINA – Prima c’era stato il sequestro il 10 maggio 2024, con sei indagati. Poi, finalmente, il dissequestro un anno dopo. E l’avvio dei lavori di bonifica. Ora, come testimonia la foto di un cittadino, il parcheggio di Paradiso appare finalmente pronto. E presto saranno consegnati i lavori, come ci ha confermato il sindaco Federico Basile.

 Gli interventi di realizzazione del parcheggio erano appena iniziati quando la polizia municipale sequestrò l’area di cantiere per la presenza di materiali non idonei e altre presunte irregolarità. Lo scorso mese di gennaio il Comune aveva chiesto il dissequestro dell’area per poter completare i lavori e l’assessore Francesco Caminiti, intervenuto in Consiglio, aveva fatto il punto della situazione sui tempi di ultimazione dell’opera.

