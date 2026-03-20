Messina. Parco Magnolia, approvato il progetto di bonifica e messa in sicurezza

Via libera all'intervento di riqualificazione a Giostra. Nel piano da 2,6 milioni di euro anche il restauro dei resti di Villa Di Gregorio

MESSINA – Approvato, a conclusione della conferenza dei servizi convocata dal Dipartimento regionale Acque e Rifiuti, il progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente, contestualmente alla riqualificazione, del Parco Magnolia a Giostra. Un passaggio fondamentale per proseguire con l’iter necessario da intraprendere, al quale seguirà la pubblicazione del bando di gara per poter restituire alla fruizione un’area di notevole interesse storico dove insistono i resti di Villa Di Gregorio.

L’iter individuato e fin qui seguito con pieno riscontro positivo dalla struttura commissariale per l’area ex Volano si è confermata come la migliore procedura per valorizzare l’area ex Volano nel cuore del quartiere di Giostra e nel contempo tutelare sia la Villa De Gregorio che il Ficus magnoloides, l’albero monumentale posto sotto il vincolo della Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali dal 1990.

Il progetto infatti consente che i lavori di messa in sicurezza e bonifica, contestuali alla riqualificazione, vengano monitorati costantemente, raggiungendo quindi il duplice obiettivo della valorizzazione e della salvaguardia. L’importo complessivo dei lavori è di oltre due milioni e seicentomila euro (circa due milioni a base d’asta), progettista per la bonifica è l’ingegnere Giuseppe Morganti e per la riqualificazione l’architetto Cristina Fera, rup Danilo De Pasquale.

In origine la villa era sede di un convento di suore, poi venduta nel XVIII secolo alla famiglia De Gregorio che la ristrutturò ed ampliò facendone una grande villa suburbana. All’interno del parco fu piantato un Ficus macrophylla o magnolioides, che oggi è divenuto la “Grande magnolia” un albero monumentale, fra i più grandidella Sicilia; l’età stimata della magnolia è di oltre 200 anni, il fusto ha un diametro di oltre 12 metri, con altezza attorno ai 20 metri e diametro della chioma attorno ai 50 metri.

Il progetto rispetta tutte le peculiarità di un’area di oltre 5.300 metri quadrati, facendo sì che i cittadini possano usufruire anche di spazi destinati ai giochi, al relax, attività sportive di carattere amatoriale, momenti di socializzazione per i più piccoli ma anche per gli anziani. Una parte del parco sarà riservata ai legami con la storia e le tradizioni del quartiere di Giostra. Per quanto riguarda i resti di Villa De Gregorio saranno oggetto di restauro, recupero, manutenzione e conservazione.