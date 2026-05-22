Parcheggio del Cavalcavia, ecco la nuova illuminazione

Finalmente luce nelle ore serali nella struttura a Messina

MESSINA – Atm ha completato i lavori per la realizzazione e l’attivazione del nuovo impianto di illuminazione all’interno del parcheggio Piastra, situato sulla struttura del Cavalcavia. L’intervento, entrato in funzione a pieno regime a partire da ieri sera, restituisce alla cittadinanza un’area completamente rinnovata dal punto di vista della visibilità notturna, risolvendo un problema sentito dagli utenti che usufruiscono quotidianamente dello spazio.

L’infrastruttura si trova in una posizione strategica per la mobilità urbana, a brevissima distanza dalla Stazione Centrale e dai principali nodi di interscambio del trasporto pubblico, rendendola un punto di riferimento per gli automobilisti (in realtà i posti sono solo 38) e per il transito e la sosta dei pullman a lungo raggio.

Efficienza energetica

I lavori hanno previsto l’installazione di moderni ed elevati pali della luce dotati di proiettori con tecnologia Led di ultima generazione. I nuovi corpi illuminanti sono stati posizionati in corrispondenza delle isole spartitraffico centrali e lungo il perimetro della piastra, garantendo una copertura uniforme del fascio luminoso su tutta la superficie asfaltata e cancellando le zone d’ombra che in passato caratterizzavano l’area nelle ore tardo-pomeridiane e notturne.

La scelta della tecnologia Led risponde a un duplice obiettivo fissato dall’azienda di trasporti: da un lato si ottiene un forte abbattimento dei consumi elettrici con un significativo risparmio energetico per le casse pubbliche, dall’altro si migliora in modo netto l’efficienza visiva. L’illuminazione potenziata contribuirà a innalzare sensibilmente il livello di sicurezza percepita e reale per gli autisti e per i pedoni, scoraggiando potenziali episodi di microcriminalità o vandalismo e rendendo l’intera area sul Cavalcavia più accogliente e protetta.