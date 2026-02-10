Casa dello studente a Messina, pubblicata la procedura per l’affidamento dei lavori

Come anticipato da Tempostretto, c'è l'appalto ed entro il 4 marzo avverrà la presentazione delle offerte per la ristrutturazione della struttura universitaria

MESSINA – Lo avevamo anticipato. Per i lavori per la Casa dello studente a Messina finalmente si entra in una fase operativa, con l’appalto. L’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario e l’Università degli Studi di Messina “esprimono forte soddisfazione per la pubblicazione, da parte dell’Ufficio Regionale di Committenza (ex Urega), della procedura per l’affidamento dei lavori di completamento, rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico della Casa dello Studente “Matteo Bottari” di via Cesare Battisti, per un importo complessivo di oltre undici milioni di euro”.

La scadenza della presentazione delle offerte è prevista il 4 marzo, mentre l’apertura delle stesse si svolgerà il 6 marzo 2026. Nel dettaglio, l’appalto, pubblicato anche sul sito istituzionale dell’Ersu, prevede “la redazione della progettazione esecutiva e la realizzazione di lavori di restauro, ristrutturazione, efficientamento energetico mediante interventi di tipo edile e la realizzazione di impianti elettrici e di climatizzazione. Inoltre, sono previsti nuovi arredi e l’istallazione di nuovi impianti antincendio e fotovoltaici”.

Evidenziano Ersu e Unime: “L’avvio delle procedure rappresenta un momento importante per Messina e per la sua vocazione di città universitaria. Negli ultimi due anni l’amminis detrazione regionale, su costante sollecitazione del Consiglio di amministrazione dell’Eersu e dei vertici dell’Università, ha provveduto a reperire i finanziamenti dell’opera, attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale per la Sicilia, dando avvio all’iter procedurale con la pubblicazione della gara d’appalto. Alla fine dei lavori, questa importante struttura residenziale destinata agli studenti universitari e situata nel cuore della città, verrà restituita nella sua piena funzionalità ed efficienza. Sono previsti 220 posti letto, biblioteche, sale computer, una palestra e nuovi arredi in tutte le stanze e negli spazi comuni. L’Ersu, inoltre, sempre in stretta collaborazione con l’Università di Messina, in alcuni casi ha già completato, mentre in altri ha previsto l’avvio di lavori di ristrutturazione e riqualificazione delle residenze universitarie di Gravitelli, dell’Annunziata e del Papardo, per una spesa complessiva di 4 milioni di euro|”.

