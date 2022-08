Messina. Parlamentarie M5S, Floridia e Raffa capoliste al proporzionale - Tempostretto

Per Camera e Senato, la senatrice e sottosegretaria e la deputata uscente guidano le liste nel collegio Sicilia 2

MESSINA – Floridia e Raffa capoliste dopo le parlamentarie del Movimento Cinquestelle. Sono stati appena resi noti gli esiti del voto online nella piattaforma dei militanti e simpatizzanti, avvenuto lo scorso 16 agosto. Questi sono i risultati per i collegi plurinominali.

Per quanto riguarda il proporzionale, con i collegi plurinominali nel territorio messinese, circorscrizione Sicilia 2, la capolista è la deputata uscente messinese Angela Raffa (1092 voti, nella foto), seguita da Salvatore Granata, la senatrice messinese Grazia D’Angelo e il consigliere della III Municipalità Salvatore Geraci.

Tra i supplenti, quindi attualmente non nella lista, la deputata uscente Antonella Papiro e l’ex consigliere comunale Andrea Argento. Il leader Giuseppe Conte è capolista nel collegio Sicilia 1.

Barbara Floridia

Per il Senato, nel collegio Sicilia 2, è capolista la senatrice e sottosegretaria Barbara Floridia, mentre nel Sicilia 1 l’ex magistrato Roberto Scarpinato.

In particolare, l’ex candidata alle presidenziali regionali in Sicilia, arrivata seconda, è nel listone di persone scelte da Conte. Figure inserite con criterio di priorità, nelle liste di candidati in uno o più collegi plurinominali. Quindici personalità, compresi Floridia e Scarpinato.

Camera dei deputati collegi plurinominali

Ecco chi è stato scelto dalla piattaforma online: affluenza 37,42 per cento, aventi diritto 133664, votanti 50014.

Sicilia 1 01

1) Conte Giuseppe

2) D’Orso Valentina

3) Aiello Davide

4) Morfino Daniela

Sicilia 1 02

1) Carmina Ida

2) Perconti Filippo Giuseppe

3) Martinciglio Vita

4) Pignatone Dedalo Cosimo Gaetano

Sicilia 2 01

Raffa Angela

Granata Salvatore

D’Angelo Grazia

Geraci Salvatore

Sicilia 2 02

1) Cantone Luciano

2) Montaudo Matilde

3) Liuzzo Gabriele Giuseppe

4) Scuderi Carmela

Siciilia 2 03

1) Scerra Filippo

2) Ferreri Vanessa

3) Saitta Eugenio

4) Brullo Paola

Senato Siciilia 01

1) Scarpinato Roberto

2) Damante Concetta

3) Lorefice Pietro

4) Bellavia Maria

Senato Sicilia 02

1) Floridia Barbara

2) Pisani Giuseppe

3) Amato Cinzia

4) Piccitto Federico

Articoli correlati