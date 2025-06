Messina. Pedone di 88 anni muore dopo essere stato investito da una moto

L'incidente ieri sera in via Consolare Pompea. Mario Trovato è deceduto al Papardo per le gravi ferite riportate. Indagato il conducente del mezzo a due ruote

MESSINA – Non ce l’ha fatta l’88enne investito ieri sera da una moto mentre attraversava la strada in via Consolare Pompea, davanti al cinema Iris. Mario Trovato è morto all’ospedale Pappando dove era stato trasportato già in gravi condizioni dopo l’impatto. Il conducente della moto, un 46enne, è indagato per omicidio stradale. Solo pochi giorni fa Messina aveva pianto un’altra vittima della strada, la 67enne Pina Cucinotta investita mentre attraversava in via Tommaso Cannizzaro.

Articoli correlati