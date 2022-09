"Messina per la cultura": la Giunta Basile lancia la fondazione - Tempostretto

Per "garantire un migliore modello organizzativo di servizi culturali e artistici" per la Città metropolitana

MESSINA – Un atto d’indirizzo della Giunta Basile: “Messina per la cultura”. Un elemento chiave del documento unico di programmazione 2002-2024 è proprio l’avvio di una fondazione in linea con l’idea di “Messenion” nella precedente amministrazione De Luca.

L’atto è stato approvato lo scorso 19 settembre per “l’esercizio e la gestione ottimale dei servizi culturali e artistici”. Si tratta di una fondazione di partecipazione, congiuntamente con la Città metropolitana, per garantire un “migliore modello organizzativo per spettacoli ed eventi”. Il proponente è il vicesindaco, con delega agli Spettacoli e grandi eventi, Francesco Gallo.

“Una fondazione per rivitalizzare la cultura a Messina”

Prima dell’estate gli stessi sindaco e vicesindaco avevano proposto a Nino Frassica di guidare questa nuova realtà. “Una realtà che dovrà organizzare spettacoli ed eventi con ritmi e tempi che un Comune non può sostenere”, aveva spiegato per l’occasione Gallo. “Frassica sarà non solo testimonial ma anima di un progetto culturale di rinascita e rivitalizzazione che è già stato avviato”, ha evidenziato Federico Basile.

Per l’assessore alla Cultura Enzo Caruso , “l’obiettivo è tornare centrali a livello nazionale e stiamo lavorando per questo”. E, se “Messenion” fu bocciata dal precedente Consiglio comunale, con tanto di polemiche, ora tocca al nuovo organismo consiliare, con una solidissima maggioranza a favore dell’amministrazione Basile, approvare il progetto.

Gli obiettivi della fondazione

Ecco gli obiettivi della futura fondazione di partecipazione in divenire: “Programmare, realizzare, sostenere e promuovere iniziative, manifestazioni ed eventi nei settori delle arti, dello spettacolo e della cultura in genere. Promuovere la conoscenza del patrimonio culturale del territorio della Città Metropolitana di Messina e ad assicurare le migliori condizioni di fruizione del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Valorizzare, anche attraverso la gestione, istituti e luoghi della cultura propri, di Fondatori o di terzi. Gestire e valorizzare luoghi per la cultura, l’arte e lo spettacolo, ubicati nel territorio della Città Metropolitana di Messina, propri, di Fondatori o di terzi. Promuovere e realizzare, in Italia e all’estero, iniziative di sviluppo turistico e di marketing territoriale anche volte all’innovazione sociale, tecnologica e culturale attraverso l’identificazione e lo sviluppo del brand Messina“.