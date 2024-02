Messina. Perdita idrica, chiusa via Garibaldi: traffico paralizzato

In corso gli interventi di riparazione

MESSINA – Gravi disagi alla circolazione a Messina a causa dell’improvvisa chiusura di via Garibaldi, lato monte. Lo stop alla circolazione si è reso necessario in seguito ad una perdita sulla condotta idrica. Tecnici e operai sono entrati in azione questa mattina, intorno alle 11, nel tratto all’incrocio con la via Legnano. Sono due i punti della conduttura su cui si sta attualmente intervenendo. Secondo le ultime previsioni, gli interventi dovrebbero essere completati entro le 18.30.

Intanto, il traffico nella zona è paralizzato. I lavori hanno infatti comportato la chiusura la chiusura della via Garibaldi e il flusso veicolare da nord verso sud è stato deviato sul viale della Libertà o sulla Circonvallazione. Una situazione che è resa ulteriormente complicata dalla contestuale della chiusura dello svincolo di Giostra in ingresso per i lavori programmati dal Cas. Sul posto per disciplinare la circolazione ci sono alcune pattuglie della Polizia municipale, coordinate dal comandante Giovanni Giardina.

AGGIORNAMENTO ORE 18:55

Proseguono senza sosta gli interventi di riparazione della condotta idrica in via Garibaldi. A breve, secondo quanto ci è stato comunicato, dovrebbe essere riaperta una delle corsie di marcia. Il completamento dei lavori è previsto domani mattina, con la bitumazione del tratto stradale in questione.