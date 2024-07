Messina piange Nicola Aloisi, il cordoglio dell’Università

Il 25enne, morto ieri al Policlinico per le conseguenze di un incidente, era dottorando in Scienze Veterinarie, Biotecnologiche e Agrarie

Messina piange Nicola Aloisi, il giovane morto ieri al Policlinico dove era ricoverato dallo scorso 25 maggio per le conseguenze di un gravissimo incidente stradale. Il 25enne era finito con la propria Vespa sotto un autocarro, parcheggiato a bordo strada nelle vicinanze della scuola di Giampilieri Superiore intitolata a Simone Neri. Le sue condizioni erano subito apparse gravi. Trasportato in codice rosso al Policlinico, Nicola era stato operato d’urgenza. Poi il ricovero in Rianimazione fino al drammatico epilogo di eri, che ha gettato nel dolore familiari e amici.

Numerosissime le testimonianze che si susseguono in queste ore in suo ricordo. Anche la rettrice dell’Università di Messina, Giovanna Spatari, questa mattina ha espresso a nome di tutta la comunità accademica, il “cordoglio alla famiglia per la scomparsa a seguito di un incidente stradale, avvenuto il 25 maggio scorso, del dott. Nicola Aloisi, di soli 25 anni, dottorando iscritto al primo anno del Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Veterinarie, Biotecnologiche e Agrarie”.