È morto al Policlinico il 25enne Nicola Aloisi, a maggio l’incidente

Era finito sotto un camion a Giampilieri Superiore

MESSINA – Era finito con il motorino sotto un autocarro parcheggiato a Giampilieri Superiore. Le sue condizioni lo scorso 25 maggio erano apparse subito gravi, in codice rosso al Policlinico. Dopo due mesi in ospedale, è morto il venticinquenne Nicola Aloisi.

Erano in due sullo scooter ma l’altro giovane è rimasto ferito in modo lieve. Nicola Aloisi aveva studiato al “Cuppari” ed era molto conosciuto a Giampilieri. In tanti stanno scrivendo sulla sua pagina Facebook.