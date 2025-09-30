 Messina piange Raimondo Mamone: "Persona rara"

Alessandra Serio

martedì 30 Settembre 2025 - 09:13

Sui social il ricordo dell'elettricista morto sul lavoro a Larderia. Era stato coinvolto nei grandi eventi cittadini

Messina – “A volte penso che il buon Dio abbia bisogno di persone rare: persone perbene, competenti, educate, instancabili e, soprattutto, leali. Voglio credere che lassù ci fosse bisogno di te per organizzare un grande concerto, e non avrebbero potuto scegliere di meglio. Sei stato il miglior professionista che abbia mai conosciuto nel mondo della musica. Mi mancheranno le nostre solite discussioni sui Watt e sulle americane che montavi con tanta passione”.

Professionista stimato

Così un amico ricorda Raimondo Mamone, morto a Larderia ieri pomeriggio. I messaggi di cordoglio per l’elettricista stamani sono moltissimi. In tanti lo conoscevano in città perché con la sua ditta era stato coinvolto anche nell’allestimento dei grandi eventi. Quando c’era da affidarsi ad un professionista competente per l’elettronica, insomma, il nome era quello di Raimondo Mamone e della sua Sicil Audio Service. I messaggi che si rincorrono sui social stamane sono tutti di questo tenore, dipingono un professionista affidabile e molto appassionato del suo lavoro.

Tragedia a Larderia

Quella stessa competenza lo aveva condotto al complesso lavoro che stava eseguendo nell’impianto di Larderia dove ieri ha perso la vita, schiacciato da un mezzo meccanico. Raimondo Mamone doveva rifare l’impiantistica della struttura, ma il manovratore del mezzo non lo ha visto e lo ha travolto. Gli uomini dei soccorsi non hanno potuto fare niente, troppo gravi le ferite riportate dall’elettricista, che da quella cava non è più uscito vivo.

Indagine sull’incidente sul lavoro

Ora sarà la Squadra Mobile della Questura di Messina a chiarire i contorni dell’ennesimo incidente mortale sul lavoro e stabilire eventuali responsabilità. L’indagine entrerà nel vivo già oggi. L’impianto di Larderia è stato sequestrato, come la salma dell’elettricista. E già ieri gli investigatori hanno ascoltato i primi testimoni. Probabile l’autopsia, in vista della quale scatteranno anche i primi avvisi di garanzia.

Un commento

  1. massimo Lanza 30 Settembre 2025 10:26

    Sono 607 i morti sul lavoro ufficiali, ovvero quelli registrati dall’INAIL, circa il 7% in più dello stesso periodo del 2024.

    Una guerra sotterranea e strisciante, spesso a causa delle mancate prescrizioni di sicurezza.

    una barbarie incivile per un paese come l’Italia!

