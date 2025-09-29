Messina, Tragedia sul lavoro, elettricista muore a Larderia

Il 62enne è stato schiacciato dal muletto. Le indagini della Polizia sull'omicidio colposo

Messina – E’ morto mentre stava lavorando all’interno di una cava di Larderia l’elettricista di 62 anni che è l’ennesima morte bianca in provincia di Messina. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio all’interno dell’impianto Comman che si occupa di smaltimento inerti e movimento terra, precisamente a Larderia inferiore, Il sessantaduenne, titolare di una ditta individuale, era impegnato nell’ammodernamento tecnologico di un impianto dell’azienda quando è rimasto schiacciato sotto un muletto.

Travolto dal muletto

Secondo i primi accertamenti, condotti dalle Volanti e dalla Squadra Mobile della Polizia, l’elettricista è stato travolto dal mezzo meccanico, l’autista non si sarebbe accorto della presenza dell’uomo.

Le indagini

Gli agenti stanno acquisendo le prime testimonianze ed effettuando i rilievi sul luogo, che è stato transennato e sequestrato per permettere le operazioni necessarie alle indagini. S’indaga per omicidio colposo.