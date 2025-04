Messina. Piazza del Popolo: calci e pugni per rubare soldi, arrestato 46enne

Ha aggredito un connazionale, provocandogli lesioni poi giudicate guaribili in trenta giorni

Una telefonata al 112 per segnalare una violenta aggressione, sotto i portici di piazza del Popolo, poco dopo la mezzanotte, tra sabato e domenica.

Agenti delle Volanti sono arrivati e hanno rintracciato vicino un uomo corrispondente alla descrizione dell’aggressore, ancora ansimante e con tracce di sangue della vittima sui vestiti.

I fatti sono stati chiariti dalle immagini della videosorveglianza: l’uomo, per rubare soldi a un connazionale srilankese, l’ha colpito con calci e pugni, provocandogli lesioni giudicate guaribili in trenta giorni.

L’aggressore, un 46enne, è stato arrestato in flagranza per i reati di tentata rapina e lesioni personali e portato in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.