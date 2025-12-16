Messina. Piazza Duomo, prende forma il palco dei concerti

Musica in piazza con Irama, Gabbani e il concerto di Capodanno

Sono iniziati i lavori per il montaggio del grande palco in Piazza Duomo, il segnale inequivocabile dell’imminente inizio del cartellone dei grandi eventi musicali del Natale 2025. La struttura in alluminio e acciaio è destinata a ospitare gli appuntamenti più attesi, che spaziano dalla musica pop nazionale fino alla festa di fine anno.

Tre serate dedicate alla musica

La piazza sarà il cuore degli spettacoli musicali gratuiti che si terranno a ridosso di Natale e Capodanno. L’apertura del palco è prevista per:

Venerdì 19 dicembre: Il programma prevede l’esibizione di band e artisti locali, tra cui Sergio Andrei, Basim, e il gruppo de I Patagarri.

Gli eventi principali con i nomi di spicco del panorama nazionale sono concentrati negli ultimi giorni dell’anno:

Sabato 27 dicembre: Il primo grande concerto vedrà salire sul palco Irama , idolo del pubblico giovane.

Lunedì 29 dicembre: Sarà la volta di Francesco Gabbani, atteso per chiudere il ciclo dei live prima di San Silvestro.

Tutti i concerti in Piazza Duomo sono fissati per le ore 21.

L’appuntamento per il nuovo anno

Oltre ai grandi concerti, il palco in Piazza Duomo è pronto a celebrare la conclusione del 2025.

Mercoledì 31 dicembre: A partire dalla mezzanotte, la piazza ospiterà la tradizionale Festa di Capodanno con l’animazione musicale curata da Radio Time 90.

Il programma si chiude con l’evento di inizio anno che, pur non essendo sul palco esterno, si svolge nel complesso monumentale del Duomo: