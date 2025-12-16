 Messina. Piazza Duomo, prende forma il palco dei concerti

Messina. Piazza Duomo, prende forma il palco dei concerti

Redazione

Messina. Piazza Duomo, prende forma il palco dei concerti

martedì 16 Dicembre 2025 - 07:30

Musica in piazza con Irama, Gabbani e il concerto di Capodanno

Sono iniziati i lavori per il montaggio del grande palco in Piazza Duomo, il segnale inequivocabile dell’imminente inizio del cartellone dei grandi eventi musicali del Natale 2025. La struttura in alluminio e acciaio è destinata a ospitare gli appuntamenti più attesi, che spaziano dalla musica pop nazionale fino alla festa di fine anno.

Tre serate dedicate alla musica

La piazza sarà il cuore degli spettacoli musicali gratuiti che si terranno a ridosso di Natale e Capodanno. L’apertura del palco è prevista per:

  • Venerdì 19 dicembre: Il programma prevede l’esibizione di band e artisti locali, tra cui Sergio Andrei, Basim, e il gruppo de I Patagarri.

Gli eventi principali con i nomi di spicco del panorama nazionale sono concentrati negli ultimi giorni dell’anno:

  • Sabato 27 dicembre: Il primo grande concerto vedrà salire sul palco Irama, idolo del pubblico giovane.
  • Lunedì 29 dicembre: Sarà la volta di Francesco Gabbani, atteso per chiudere il ciclo dei live prima di San Silvestro.

Tutti i concerti in Piazza Duomo sono fissati per le ore 21.

L’appuntamento per il nuovo anno

Oltre ai grandi concerti, il palco in Piazza Duomo è pronto a celebrare la conclusione del 2025.

  • Mercoledì 31 dicembre: A partire dalla mezzanotte, la piazza ospiterà la tradizionale Festa di Capodanno con l’animazione musicale curata da Radio Time 90.

Il programma si chiude con l’evento di inizio anno che, pur non essendo sul palco esterno, si svolge nel complesso monumentale del Duomo:

  • Domenica 4 gennaio 2026: È previsto il Concerto dell’Epifania all’interno della Cattedrale

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Messina. “La Parola Nuda”, appuntamenti tra poesia, musica e teatro
Le storie di Tempostretto: incontro a Messina con i protagonisti
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED