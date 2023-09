La segnalazione di un lettore

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Piccole discariche crescono: via Portalegni, angolo via Giovanni Pascoli”.

La via in argomento si trova nei pressi della via Tommaso Cannizzaro. Gli incivili non cambiano ma, evidentemente, serve un’ancora più attenta ed efficace vigilanza su questi comportamenti inaccettabili. Speriamo che le fototrappole e gli altri provvedimenti annunciati dal sindaco Basile mostrino la loro efficacia.