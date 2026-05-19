 Messina. Pichetto Fratin, Real Cittadella "Spettacolare terrazzo sul mare" VIDEO

Messina. Pichetto Fratin, Real Cittadella “Spettacolare terrazzo sul mare” VIDEO

Giuseppe Fontana

Messina. Pichetto Fratin, Real Cittadella “Spettacolare terrazzo sul mare” VIDEO

martedì 19 Maggio 2026 - 16:52

Il ministro per la Sicurezza energetica in visita alla zona falcata col candidato a sindaco Marcello Scurria

Messina – “Un terrazzo sul mare spettacolare”. Così che il ministro Gilberto Pichetto Fratin ha commentato la Real Cittadella, anzi ciò che potrebbe diventare partendo da cosa c’è oggi, durante il tour fatto con Marcello Scurria, la sottosegretario Matilde Siracusano e i leader di partito cittadini di centrodestra.

Zona falcata, una visione per il futuro

Marcello Scurria, min. Pichetto Fratin, Matilde Siracusano, Nino Germanà

Scurria, da uno dei punti di affaccio, ha spiegato al titolare del Ministero per la Sicurezza energetica il suo progetto per rendere “l’area dello Stretto un posto unico nel Mediterraneo. Vorremmo far gestire a una agenzia governativa temi che riguardano entrambe le città, dalla cultura alla viabilità e all’attraversamento, ma anche energia e commercio. La Real Cittadella va bonificata, anche con poteri speciali per abbreviare i tempi”.

ministro pichetto fratin alla real cittadella di messina 19 maggio 2025
zona falcata messina ministro 190526

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