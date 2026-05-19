Messina Table Soccer e Sciacca vincitori nella prova Challenger di Cosenza

Appuntamento interlocutorio in vista del torneo internazionale che si disputerà a Messina a metà giugno

Ancora un weekend da incorniciare per il Messina Table Soccer. I peloritani, infatti, hanno centrato un’altra doppietta nel torneo Challenger organizzato dall’AS Cosenza presso il centro sportivo polifunzionale di Marano Principato (CS). La manifestazione era valida per il circuito della Fisct (Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo).

Adesso, si scaldano i motori per l’organizzazione del torneo internazionale che si disputerà a Messina, a Villa Dante, il 13 e il 14 giugno, e che vedrà gareggiare circa ottanta atleti provenienti da Italia, Francia, Belgio, Malta e Inghilterra.

Le prove individuali a Cosenza

Nelle competizioni individuali del sabato, Carmelo Sciacca vince nel tabellone principale. L’asso del Longano ha superato in una tiratissima finale, risoltasi 2-1 al Sudden Death, il Cosentino Ernesto Gentile, dopo un cammino di sole vittorie.

Buone anche le prove di Riccardo Natoli, che perde al SD nei quarti di finale proprio contro Carmelo, e di Alessandro Natoli, anche lui fuori ai quarti dopo la sconfitta 1-2 contro il barese Capossela. Agli ottavi di ferma un buon Dario Marabello, superato sempre da Carmelo e al Barrage Cesare Natoli, superato di misura da Leandro Cuzzocrea. Arriva in semifinale cadetti, infine, un Peppe Frasca in chiara ripresa.

I risultati delle squadre di Messina

Nella gara a squadre della domenica, la formazione giallorossa (composta da Riccardo Natoli, Alessandro Natoli, Cesare Natoli e dallo stesso Carmelo Sciacca) ha condotto un cammino di tutte vittorie, culminato con quella in finale, vinta per 3-1 contro i padroni di casa del Cosenza (nella semifinale, i giallorossi si erano imposti 4-0 con il Paola).

A fare da contorno alla festa del Messina anche la squadra filiale Zancle (composta da Peppe Frasca, Dario Marabello, Antonio Campagna e Gianluca Giliberto) che si è fermata alla semifinale del torneo cadetti, superata solo per differenza reti dal Bruzia e ha fatto festa insieme ai compagni della prima squadra