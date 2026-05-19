Messina, la prevenzione in ambito uditivo si fa a scuola

Screening uditivi ai ragazzi delle prime classi all'istituto San Francesco di Paola

All’istituto comprensivo San Francesco di Paola di Messina la prevenzione entra in aula. Nell’istituto si è svolta l’iniziativa di prevenzione sanitaria patrocinata dall’Ordine delle Professioni sanitarie con il coinvolgimento della Commissione d’Albo territoriale dei Tecnici Audiometristi guidata dalla dottoressa Carmela Azielli e della dirigente scolastica professoressa Mariacristina Costanzo.

Il progetto dell’Ordine TSRM e PSTRP di Messina ha previsto una due giorni di screening uditivi pediatrici rivolti agli alunni delle classi prime e seconde della scuola primaria, con l’obiettivo di individuare precocemente eventuali deficit dell’udito.



Prevenzione a scuola, Messina all’avanguardia

Un’iniziativa che si inserisce nelle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e che sottolinea l’importanza della diagnosi precoce dei disturbi uditivi per prevenire conseguenze sullo sviluppo linguistico, cognitivo e scolastico dei bambini. Attualmente infatti l’unico screening istituzionalizzato su larga scala è quello neonatale, tuttavia, numerose evidenze scientifiche dimostrano che esistono forme di ipoacusia a esordio tardivo che possono manifestarsi durante l’infanzia e che, se non intercettate in tempo, possono incidere negativamente sull’apprendimento, sulla comunicazione e sull’inclusione scolastica.

Screening uditivo, come funziona



Gli strumenti necessari per l’esecuzione dello screening sono stati forniti in comodato d’uso da una ditta di elettromedicali, a testimonianza dell’importanza della collaborazione tra professionisti sanitari e realtà del settore tecnologico per portare la prevenzione direttamente nelle scuole, luogo privilegiato di osservazione e crescita. Fondamentale, in questo contesto, è il ruolo del tecnico audiometrista, professionista sanitario specializzato nella valutazione della funzione uditiva che grazie alle sue competenze specifiche è in grado di effettuare test mirati, contribuendo in maniera determinante alla diagnosi precoce e all’eventuale invio a percorsi di approfondimento.

Il progetto alla San Francesco di Paola



L’esperienza dell’istituto San Francesco di Paola dimostra come la prevenzione possa essere concreta, efficace e vicina ai cittadini, soprattutto ai più piccoli. Un modello replicabile che valorizza le professionalità sanitarie e rafforza il legame tra scuola e salute, nella prospettiva di una crescita più sana, consapevole e inclusiva. In foto: da sinistra verso destra i dott. Giuseppe Merlino e Stefania Arena, la presidente Cda Audiometristi Carmela Azielli, la dirigente scolastica Maria Cristina Costanzo, il presidente Ordine TSRM PSTRP Giuseppe Morabito e la dott.ssa Antonella Giunta