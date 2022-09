Messina. Portella Arena, approvata dalla Regione l'Analisi di rischio: la discarica diventerà un Parco urbano - Tempostretto

Ecco il decreto, il Comune dovrà adesso avviare la progettazione della messa in sicurezza definitiva del sito

di Carmelo Caspanello

MESSINA – Un ulteriore ed importante passo in avanti è stato compiuto per la trasformazione dell’ex discarica comunale di Portella Arena in un Parco urbano. La buona notizia è rappresentata dal decreto dell’assessorato regionale all’Energia e dei Servizi di pubblica utilità con il quale viene approvata l’analisi di rischio. Il documento è giunto in seguito al parere positivo della Conferenza di Servizi tenutasi il 21 luglio scorso. Il Comune “in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 152 del 2006 – si legge nel decreto, firmato dal funzionario Pasquale Musso e dal dirigente del servizio 5 Francesco lo Cascio – dovrà presentare, entro sei mesi dall’approvazione del documento di Analisi di rischio, il progetto degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente. E, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità di rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito”.

La progettazione della messa in sicurezza definitiva del sito

Il Comune, quindi, dovrà adesso avviare la progettazione della messa in sicurezza definitiva del sito ed in virtù di ciò ha già concordato con il Dipartimento dei Servizi ambientali di procedere all’affidamento dell’incarico. Si procede così a passo spedito verso la chiusura definitiva di un sito divenuto un vero scempio ambientale, che insiste su un’area di grande pregio naturalistico adibita, per anni, a discarica comunale dei rifiuti. Cessato il rischio di contaminazione ambientale, questo splendido scorcio di territorio messinese sarà restituito alla comunità.

Il sequestro giudiziario

“Nel 2018 il sito si presentava in uno stato di sostanziale abbandono – evidenzia l’assessore alle Politiche Ambientali Dafne Musolino – tanto da essere sottoposto a sequestro giudiziario, di cui io stessa venni nominata sub delegata del Custode per occuparmi della realizzazione delle primarie attività esecutive necessarie a far cessare la fuori uscita di percolato. Da allora – prosegue l’amministratrice – insieme alla Messina Servizi, abbiamo provveduto al recupero del sito ed alla raccolta del percolato. E’ stato portato a termine l’intervento di Mise del piede della discarica, finanziato con fondi Pon Metro della Città Metropolitana, realizzando anche un impianto di recupero del biogas. Adesso l’area si presenta come un sito sottoposto a controllo e gestione ordinaria e, con l’approvazione dell’analisi di rischio e del piano di caratterizzazione, si può finalmente compiere l’ultimo passaggio per archiviare una brutta pagina di inquinamento ambientale. Per il futuro, con il sindaco Federico Basile, abbiamo immaginato che Portella Arena, quando avrà terminato la fase di chiusura, potrà divenire il più importante parco urbano della Città di Messina, restituendola alla sua meravigliosa bellezza naturistica e consentendo a tutti i messinesi di godere di un’area di altissimo pregio”.