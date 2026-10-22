Messina. Porto di Tremestieri, “da opera strategica al rischio incompiuta”

I deputati Dem Stefania Marino e Anthony Barbagallo hanno presentato un'interrogazione al ministro Salvini

MESSINA – I deputati del Partito Democratico Stefania Marino e Anthony Barbagallo hanno presentato un’interrogazione urgente indirizzata al ministro Salvini sul completamento del porto di Tremestieri. “Un’opera strategica fondamentale per l’intera Sicilia e per il sistema logistico dello Stretto, concepita con l’obiettivo prioritario di liberare definitivamente il centro urbano di Messina dal transito dei mezzi pesanti”, hanno spiegato i due Dem.

Marino e Barbagallo hanno sottolineano di aver appreso che “fonti giornalistiche ma anche le organizzazioni sindacali evidenziano che i cantieri siano fermi da tempo e i lavori siano fermi al 50% e vi sarebbe una nuova data di fine lavori a dicembre 2027”. In considerazione di ciò, nell’interrogazione hanno chiesto al ministro delle Infrastrutture quali iniziative “intenda promuovere per assicurare il completamento dell’infrastruttura nel più breve tempo possibile, scongiurando il rischio che l’opera si trasformi in una grave incompiuta”.

Nello specifico, i deputati siciliani hanno chiesto di sapere se Salvini “sia a conoscenza dei ritardi accumulati per la realizzazione di quest’opera e quali siano le cause tecniche, amministrative, finanziarie e organizzative che ne impediscono il completamento”.

Barbagallo e Marino inoltre hanno sollecitato il ministro affinché richieda “la predisposizione e la pubblicazione di un cronoprogramma aggiornato, dettagliato e attendibile, con l’indicazione delle singole fasi operative, delle relative scadenze e delle misure previste per garantirne il rispetto”.

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