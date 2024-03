E' opportuno un tempestivo intervento di riparazione da parte di Poste Italiane

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Questo è il Postamat dell’ufficio postale di Villaggio Santo, che un buontempone ha pensato di prendere a pietrate. Di tutti gli altri non funzionanti si sono occupate varie testate giornalistiche: evidentemente questo non interessa a nessuno, visto che è in queste condizioni da 8 mesi. Eppure il bacino di utenza di questo ufficio è abbastanza vasto”.