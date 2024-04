Messina-Potenza, la Curva Sud contesta società e istituzioni

Uno striscione critico nei confronti di Sciotto e del Comune

MESSINA – Nel secondo tempo della sfida pareggiata 2-2 tra Messina e Potenza, che ha permesso al Messina di salvarsi matematicamente con una giornata d’anticipo, i tifosi in Curva Sud hanno rivolto due cori contro Pietro Sciotto, mostrando anche uno striscione in cui hanno attaccato società e istituzioni: “Istituzione chiacchierona, società di un buffone, state distruggendo la nostra passione”, firmato dai Nocs. Nel finale invece hanno intonato un coro per la squadra: “Grazie ragazzi” e “Pretendiamo un grande Messina”.