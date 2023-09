Messina. Prefettura in campo contro la movida violenta: controlli e 2 arresti - Tempostretto

Le forze dell'ordine hanno pattugliato le zone "a rischio" da nord a sud. In tre giorni controllate oltre 600 persone

MESSINA – Quasi 40 operatori delle forze dell’Ordine impegnate, che in tre giorni hanno controllato oltre 600 persone e poco meno di 400 veicoli. Sono questi i numeri della massiccia operazione anti movida violenta messa in campo dalla Prefettura lo scorso fine settimana in città. Un piano di controlli straordinari, voluti dalla Prefetta Cosima Di Stani, proprio per prevenire gli episodi di criminalità e per controllare gli effetti del disagio giovanile, un fenomeno da tempo sotto la lente della rete cittadina attivata dal Palazzo del Governo per monitorare i sempre crescenti episodi di violenza.

I controlli straordinari

Nello specifico, tra il 14, 15 e 16 settembre scorsi 36 operatori della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza hanno fermato e controllato 607 persone e 387 veicoli. Numerose le contestazioni di violazione al Codice della Strada mentre due persone sono state arrestate: la prima per droga, aveva 41 grammi di cocaina addosso, mentre un altro uomo è andato in cella perché a casa aveva una pistola. Santa Lucia Sopra Contesse, Statale 114, viale Annunziata, via Polveriera, Camaro, viale Giostra, via Seminario Estivo e viale Europa le zone battute dalle pattuglie.

Il disagio giovanile

“Tali interventi si inseriscono nel quadro più ampio di un’articolata strategia di presidio del territorio, seguita costantemente dal Palazzo del Governo e oggetto di trattazione nel corso delle riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, anche con specifico riferimento alla cosiddetta mala movida e agli episodi di cronaca espressione di disagio giovanile. Le iniziative di contrasto alla criminalità proseguiranno con un’ulteriore intensificazione in tutto il territorio provinciale attraverso mirate e capillari misure volte a garantire migliori condizioni di legalità e sicurezza per i cittadini”, spiega in un una nota ufficiale il Palazzo del Governo.