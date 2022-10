Messina. Premio "L'albero della musica", vince la flautista Chiara Bonarrigo - Tempostretto

Ha eseguito tre brani in collegamento via Zoom da Trondheim, dove si trova per Erasmus

E’ giunto alla quarta edizione il premio “L’Albero della Musica”, il concorso rivolto ai giovani musicisti neodiplomati con il massimo dei voti del Conservatorio “Corelli” di Messina, svoltosi ieri pomeriggio alla Sala Laudamo.

Ad aggiudicarsi il primo premio quest’anno è stata Chiara Bonarrigo, brillante flautista che al momento si trova a Trondheim in Norvegia per un Erasmus presso il dipartimento di musica. Collegata via Zoom ha assistito alla premiazione e ha regalato al pubblico l’esecuzione di tre brani, mentre a ritirare il premio consegnatole dal presidente del Comitato del premio e promotore della manifestazione Francesco Ragonese e da Dino Fazio, presidente dell’Archeoclub Messina che ha messo a disposizione quest’anno la borsa di studio, è stata la mamma, Graziella Delia.

Il terzo classificato è stato Andrea Liotta, marimba 5 ottave mentre il secondo posto se lo è aggiudicato Federico Saccà, batteria jazz. Ad entrambi è stato assegnato il premio “concerto”, ossia l’inserimento nella stagione concertistica delle associazioni musicali: Accademia Filarmonica, Filarmonica Laudamo e “Vincenzo Bellini”.

A porgere i saluti iniziali, oltre al presidente Francesco Ragonese, è stato il presidente dell’Ente Teatro Vittorio Emanuele, Orazio Miloro, che si è congratulato per questa iniziativa che ha come obiettivo quello di valorizzare i talenti musicali della nostra città.

La manifestazione, presentata da Letizia Lucca, ha visto la partecipazione di due vincitori delle passate edizioni, i pianisti Marco Zappia e Mario Cuva, i quali, seppur giovanissimi, hanno al loro attivo tanti premi e riconoscimenti e stanno piano piano affermandosi anche oltre i confini nazionali. Entrambi hanno ottenuto calorosi applausi dal pubblico in sala per le loro esecuzioni al pianoforte. Tra i talenti emergenti si è avuto modo di apprezzare due allievi dei licei musicali cittadini: i giovanissimi Michele Colajanni del liceo Ainis e Antonino Arena del Liceo Bisazza.

A chiudere il concerto, al quale erano presenti anche il direttore del conservatorio Corelli, Antonino Averna, Oreste Dollenz, vicepresidente dell’associazione Vincenzo Bellini e Alba Crea vicepresidente della Filarmonica Laudamo, il “Sisili sax quartet” , un ensamble di sassofoni del Conservatorio Corelli composto da Stefano Perez, Gaetano Rizzo, Adriana Silluzio e Simone Siragusano.