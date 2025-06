Messina. Primo passo verso l’ampliamento del Parcheggio La Farina

Il Comune di Messina ha formalmente approvato il progetto di Atm

MESSINA – Un passo formale verso l’atteso potenziamento del parcheggio La Farina. Con la Determina numero 5630 del 20 giugno 2025, il Comune di Messina ha ufficialmente preso atto dell’approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione di Atm S.p.A., dell’”Ampliamento parcheggio multimodale via La Farina”. Il finanziamento è previsto nell’ambito del Programma Regionale Fesr 2021-2027, nella “Priorità 3 – Una mobilità urbana multimodale e sostenibile in Sicilia” e in particolare nell’Azione 2.8.2, “Interventi per potenziare la logistica e l’intermodalità”. Il responsabile del procedimento è l’ing. Santi Nicita.

La delibera di Atm S.p.A. del 16 giugno 2025, di cui la Determina comunale prende atto, conferma l’impegno dell’Azienda Trasporti Messina – già designata dal Comune come soggetto attuatore – a portare avanti l’opera. Il progetto si inserisce nella più ampia Strategia Territoriale dell’Area Urbana Funzionale (Fua) di Messina, che vede il capoluogo in sinergia con altri otto Comuni vicini per una pianificazione integrata dello sviluppo locale, avvalendosi di importanti risorse europee.

I dettagli sul progetto erano stati forniti dal vicesindaco Salvatore Mondello in Prima Commissione la scorsa settimana. L’ampliamento prevede la realizzazione di un multipiano che si svilupperà su quattro livelli, andando ad aggiungere circa 200 nuovi posti auto a quelli esistenti. Una soluzione progettuale che, secondo le indicazioni di Mondello, permetterà anche di mantenere il parcheggio parzialmente operativo durante la fase di cantiere, con chiusure solo per ragioni di sicurezza.

Il vicesindaco ha sottolineato che, una volta ottenuta la fattibilità tecnico-economica, si procederà con l’appalto e i lavori, stimando il completamento dell’opera entro un anno dalla chiusura del percorso progettuale.

Il parcheggio La Farina è il più “amato” dai messinesi, anche perché si trova ad appena 200 metri dal viale San Martino. I suoi quasi 200 posti auto sono tutti occupati quasi tutte le mattine e in gran parte anche nei pomeriggi. Ecco perché l’idea del raddoppio di posti disponibili.