Messina. Progetto Home, contributi per affitti e utenze: via ai pagamenti

Il Comune di Messina sostiene le famiglie in difficoltà abitativa

Nell’ambito del Progetto “HOME – POC ME IV 3.1.F. Contrasto al disagio abitativo”, da oggi sono state avviate le procedure di pagamento dei contributi destinati al canone di locazione relativi ai mesi di novembre e dicembre per i primi beneficiari individuati. L’avvio delle procedure non comporta l’accredito immediato delle somme, che verranno liquidate nei tempi tecnici previsti. Già dalla prossima settimana sarà completato il pagamento a favore dei locatori che hanno acconsentito alla ricezione diretta del contributo sul proprio conto corrente.

Per quanto riguarda le utenze domestiche (luce e gas), l’erogazione dei contributi inizierà a partire da gennaio 2026, direttamente sui conti correnti dei beneficiari, a seguito della presentazione delle quietanze di pagamento relative ai mesi di novembre e dicembre 2025. Le modalità e le tempistiche per la consegna della documentazione saranno comunicate con apposito avviso nei primi giorni di gennaio tramite il portale istituzionale e la pagina Facebook del Comune di Messina. La pubblicazione dell’elenco dei beneficiari inseriti nella lista di scorrimento è prevista tra la fine di dicembre 2025 e i primi giorni di gennaio 2026 e sarà disponibile sul sito web del Comune di Messina.

“Il Progetto Home rappresenta un concreto sostegno per le famiglie in difficoltà, confermando l’impegno del Comune a garantire il diritto alla casa e la serenità dei cittadini. Si tratta di un intervento che rafforza la nostra visione di una città solidale e attenta ai bisogni reali delle persone, soprattutto di chi attraversa momenti di fragilità”, dichiara il sindaco Federico Basile.

“Attraverso questi contributi vogliamo assicurare non solo un supporto economico immediato, ma anche costruire una rete di protezione sociale duratura per chi necessità di maggiore stabilità abitativa”, sottolinea l’assessora alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore.

“La corretta gestione e tempestiva erogazione dei fondi sono priorità del nostro lavoro: monitoriamo ogni fase per garantire trasparenza e efficacia. Il nostro obiettivo è assicurare che ogni risorsa venga utilizzata nel modo più efficiente possibile, affinché il progetto produca risultati tangibili e immediatamente percepibili dalla comunità”, afferma il direttore generale del Comune, Salvo Puccio.

Il progetto Home nasce con l’obiettivo di contrastare il disagio abitativo, promuovendo il benessere dei cittadini e rafforzando il senso di comunità. “La tua casa, il nostro bene Comune” esprime il principio secondo cui la serenità di ogni cittadino contribuisce al bene dell’intera città. Il Marchio del progetto rappresenta graficamente questa filosofia: il tetto che simboleggia la casa si intreccia con il sorriso che rappresenta il bene comune, integrando armoniosamente i colori della bandiera di Messina. Il Logo, carattere graziato ma deciso, sottolinea l’istituzionalità e il senso di appartenenza, richiamando la fusione tra identità del cittadino e città.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito e la la pagina Facebook del Comune di Messina, o rivolgersi al personale dedicato al Progetto ogni lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.00 presso gli uffici comunali del Palacultura, viale Boccetta, 3° piano.