Messina. Proroga lavori mercato Vascone, “Ora si rispettino i tempi”

Redazione

giovedì 27 Novembre 2025 - 10:15

Il presidente della III Municipalità, Cacciotto, interviene dopo lo slittamento del completamento dei lavori al 30 aprile 2026

MESSINA – Con delibera di Giunta, l’Amministrazione comunale ha prorogato al 30 aprile 2026 la chiusura temporanea del mercato Vascone, sito in via Catania, per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione appaltati e rendere conforme l’area del mercato alle disposizioni vigenti in materia sanitaria e commerciale ed autorizzato gli operatori mercatali all’utilizzo dell’area antistante sino alla stessa data con esenzione del canone unico patrimoniale.  

“Mi auguro – ha dichiarato il presidente della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto – che non ci siano più sorprese e che stavolta vengano portati a termine i lavori secondo i tempi prestabiliti e che ci sia un controllo ancora più accurato sull’esecuzione delle opere e sui tempi”.

“Tutti ricordiamo – continua Cacciotto – quanto è accaduto quest’anno per quel che concerne il mercato Vascone; il nuovo mercato doveva essere pronto adesso, a novembre, mentre invece i disagi per i mercatali e l’utenza si protrarranno ancora, sperando, ribadisco, che tutto vada per il verso giusto. La Terza Municipalità – conclude il presidente – per quelle che sono le proprie competenze, sarà sempre vigile ed attenta sulla vicenda, auspicando anche un dialogo (spontaneo) sulla questione da parte dell’Amministrazione Comunale”. 

