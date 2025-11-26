Mercato Vascone, proroga di 5 mesi in attesa del subappalto

Operatori ancora in strada almeno fino ad aprile 2026. Confermato l’esonero dal Canone Unico

MESSINA – Da contratto dovevano concludersi il 30 novembre ma è chiaro che fra quattro giorni i lavori di riqualificazione del mercato Vascone non saranno finiti. Anzi sono fermi.

Il Comune di Messina ha diffidato l’aggiudicataria, la S.L. Infrastrutture srl di Modica, a riprendere subito le attività, con la minaccia di procedere alla risoluzione del contratto e all’escussione della fideiussione in caso di inadempienza. Ma era un’opzione che avrebbe significato l’avvio di un nuovo e lungo iter di gara.

Così l’aggiudicataria ha proposto il subappalto, il Comune ha accettato e l’iter burocratico è stato avviato per consentire il passaggio del cantiere a una nuova impresa. La ripartenza dei lavori è dunque legata alla conclusione dell’iter burocratico del subappalto.

Nel frattempo la giunta Basile ha prorogato la chiusura della storica sede al 30 aprile 2026. Almeno fino a quella data, e si spera non oltre, gli operatori potranno continuare a utilizzare gli spazi provvisori nell’area di parcheggio antistante al mercato.

L’esenzione dal canone unico

Per mitigare i disagi subiti dagli operatori economici e in considerazione della crisi economica del settore, il Comune ha stabilito una misura di sostegno economico. La proroga dello spostamento temporaneo comporta anche l’estensione dell’esenzione dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale fino al 30 aprile 2026. L’esonero riguarda gli operatori che hanno richiesto e ottenuto lo spostamento nell’area antistante il Vascone, oltre a quelli trasferiti nei Mercati Sant’Orsola e Zaera.

Articoli correlati