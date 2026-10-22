 Messina, prorogate fino al 31 ottobre le limitazioni al traffico sulla Panoramica dello Stretto

Messina, prorogate fino al 31 ottobre le limitazioni al traffico sulla Panoramica dello Stretto

Redazione

Messina, prorogate fino al 31 ottobre le limitazioni al traffico sulla Panoramica dello Stretto

giovedì 22 Ottobre 2026 - 19:40

Chiusura temporanea di una corsia in direzione Palermo e limite di velocità di 30 km/h al km 3+600

MESSINA – Prorogate fino al 31 ottobre 2026 le limitazioni alla circolazione lungo la Sp43/bis Panoramica dello Stretto, in corrispondenza del km 3+600. Il provvedimento prevede, dalle ore 7:30 alle 16:30, la chiusura temporanea al transito di una corsia della carreggiata in direzione Palermo, lato valle, e l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto interessato.

La proroga si rende necessaria per consentire il completamento dei lavori per la realizzazione di un nuovo fabbricato, che hanno subito rallentamenti a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Le limitazioni sono finalizzate a consentire la sosta dei mezzi d’opera necessari alle attività di cantiere e a garantire lo svolgimento degli interventi in condizioni di sicurezza.

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