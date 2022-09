Messina. Quelle cene in riva al mare dal sapore d'inciviltà - Tempostretto

Sacchi di immondizia, piatti, birre vuote e avanzi di cibo preda di gatti, topi e formiche: quando mangiare con gli amici in spiaggia diventa un disastro per l'ambiente

MESSINA – Chi vive “vista mare” lo avrà fatto mille volte, sia da ragazzini sia da adulti. Quante volte è capitato di andare in spiaggia e magari restare fino a cena, approfittando della calma del tramonto e dell’aria fresca per mangiare qualcosa con gli amici, bere una birra e fare tardi? Decine, centinaia. Non si tratta di qualcosa di raro, ma quasi di un abitudine per tanti messinesi in ogni parte della città. C’è, come sempre, un “però”. Però accade che non tutti puliscano la spiaggia o l’area circostante e anzi piccoli immondezzai crescono, appunto, “vista mare”.

Gli avanzi della cena e la spiaggia ancora “apparecchiata”

In questo caso siamo a Tremestieri, ma potremmo essere ovunque in città. C’è un cestino pieno, stracolmo, e altre buste altrettanto straripanti di spazzatura ai suoi lati. Poi piatti e bottiglie di birra, oltre a residui di cibo preso d’assalto da gatti randagi, topi e formiche. E sullo sfondo quel gioiello naturale che è lo Stretto. Un controsenso in piena regola in un singolo scorcio, che Messina invece vive ogni giorno, quando i suoi cittadini dimostrano di non rispettarla. In una città che punta a migliorare ancora di più i numeri della raccolta differenziata, è possibile che alcuni messinesi non abbiano ancora compreso che serve rispetto?

Sempre più segnalazioni

Tra il porto di Tremestieri e la contrada Pagliarisi, la spiaggia si dipana tra casette, scogli e rifiuti abbandonati. Come se non bastasse quell’ecomostro abbandonato chiamato ex Sanderson, a pochi metri di distanza. E tutto questo si aggiunge a quanto documentato in questi giorni. 4 le discariche segnalate al numero Whatsapp di Tempostretto, 366.8726275. Si va da Montepiselli al Torrente Trapani, senza dimenticare Via Empedocle e Via S. Cosimo. Immondizia che rischia di scivolare via verso il mare alle prime piogge, avvelenando così lo Stretto. E ancora la segnalazione ad Acqualadrone, dov’è comparsa una vera e propria minidiscarica nel mezzo del torrente.