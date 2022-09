Messina. Ad Acqualadrone discariche come funghi: "Servono le telecamere" - Tempostretto

Immondizia comparsa al centro del torrente, per l'indignazione dei cittadini che non ne possono più: "Alle prime piogge tutto verrà trasportato in mare"

MESSINA – Non c’è due senza tre. Dopo i primi due appelli degli abitanti di Acqualadrone, continuano ad arrivare richieste d’aiuto dal villaggio della zona nord della città. Se prima però si è parlato prevalentemente delle condizioni di strade e spiagge, oggi il grido d’allarme è di altra natura. Il torrente nella mattinata di ieri si è trasformato nel letto perfetto per una discarica, con ignoti che hanno scaricato rifiuti di ogni tipo, con scatoloni e amianto a comporre un bel mucchio.

La discarica al centro del torrente

“Alle prime piogge tutto questo verrà trasportato in mare – ci dice Marco – ed è un danno incredibile”. Ma non è la prima volta che i cittadini segnalano alle autorità la presenza di rifiuti e non soltanto ad Acqualadrone accade, sebbene questo sia un caso abbastanza eclatante. Nel corso di una mattinata, nell’intervallo tra l’andare e il tornare dal lavoro, la discarica è sorta come un fungo. “Servirebbero delle telecamere visto che succede sempre più spesso. Abbiamo fatto esposti, di tutto, ma non abbiamo avuto risposta”. Cosa serve per arginare gli incivili e chi scarica questo materiale nel bel mezzo del torrente? Per Messina quella delle discariche abusive sembra un’emergenza senza fine.

